Dødsulykke: Nu er beslutning om anke af sagen truffet

HJØRRING:Der er sat endeligt punktum i straffesagen om dødsulykken på Frederikshavnsvej i Hjørring 30. oktober sidste år.

Siden dommen 19. december ved Retten i Hjørring, hvor den 24-årige fører af bilen blev idømt fem års fængsel for uagtsomt manddrab, og tre tilfælde af uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, har anklagemyndigheden haft to uger til at vurdere om man vil forsøge at få en endnu hårdere straf i landsretten.

Anklager Morten Sønderby procederede nemlig i byretten for en væsentligt højere straf på otte års fængsel, mens dommen altså landede på fem år.

- Statsadvokaten har ud fra dommens præmisser vurderet, at sagen ikke ankes til landsretten. Mere kan jeg ikke sige, siger Morten Sønderby.

Selvom der altså var mulighed for en strengere straf, er pårørende til ofrene i ulykken lettede over, at det er slut.

- Det er ikke afgørende om han får otte eller fem år. Det bringer ikke Nikolaj tilbage. Vi er lettede over, at der er sat et punktum, i stedet for, at der så måske går endnu et år, og så skal vi igennem det hele én gang til, siger Maria Beermann, hvis søn Nikolaj på 26 år omkom i ulykken.

Yderligere tre passagerer i den forulykkede bil har fået varige mén efter ulykken. Bilen kørte med høj fart af vejen, rullede rundt og havnede i nogle træer. Efterfølgende blev det konstateret, at den 24-årige fører havde en alkoholpromille på 1,27, hvilket især var den faktor, der udløste den hårde straf. Det er en af de første større sager, siden folketinget har skærpet strafferammen betydeligt for vanvidskørsel.

Selv om straffesagen er slut, vil der efterfølgende blive rejst en række erstatningskrav mod den dømt. Foreløbig er han blevet dømt til at betale 100.000 kroner til hver af forældrene til den afdøde.