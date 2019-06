Dødsvold mod rumæner: Fætre skal flere år i fængsel

HIRTSHALS: To fætre er blevet idømt henholdsvis seks år og fire års fængsel for brutal dødsvold i en sag, hvor en 42-årig rumæner blev trampet ihjel på åben gade i Hirtshals i oktober sidste år.

Den ene af fætrene - 27-årige Jesper Bindslev Larsen - har under hele sagen erkendt at have trampet den rumænske mand i hovedet, og han fik den længste straf på seks år, da retten lagde til grund, at den 27-årige udøvede den mest omfattende vold.

Den anden fætter - 30-årig Mads Bindslev Olesen - har kun erkendt at have slået rumæneren i maven, men retten fandt ham alligevel medskyldig i dødsvolden. Dog mente retten ikke, at hans rolle i volden var så stor, og han fik derfor en lidt mindre straf på fire års fængsel.

Trampet ihjel på fortov

De var tiltalt for drab på den 42-årige rumæner, men det blev de frifundet for i sidste uge ved Retten i Hjørring.

I stedet blev de kendt skyldige i vold med døden til følge, da de i forbindelse med en bytur på værtshuset Admiralen, lokkede rumæneren ud på Sophus Thomsensgade, hvor han blev trampet i hovedet op til tre gange.

Rumæneren havde så svære skader i ansigtet og i kraniet, at han døde på stedet.

Ikke bevis for hatecrime

Ifølge de tiltalte ville de blot give ham et par på hovedet, fordi de var blevet sure, da de fik at vide, at den rumænske mand angiveligt var pædofil.

Anklagemyndigheden mente derimod, at årsagen til dødsvolden var begrundet i hatecrime, fordi rumæneren angiveligt var homoseksuel.

Det fandt retten dog ikke, at der var ført tilstrækkeligt bevis for.

I skærpende retning lagde retten derimod vægt på brutaliteten i volden, at den var begået i forening, efter at de to dømte havde lokket den 42-årige ud af værtshuset.

De dømte udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.