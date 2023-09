Dør virker ikke: Spærret inde på biblioteket

Det er vel ikke det værste sted at være strandet, men selv om man er vild med bøger, så vil man jo alligevel gerne kunne forlade biblioteket igen på et tidspunkt.

Det var dog ikke muligt onsdag formiddag i Sindal, hvor det lokale bibliotek blev ramt af tekniske problemer.

Om onsdagen står den på selvbetjening på Sindal Bibliotek - og da en bruger onsdag formiddag skulle forlade det lokale videns-tempel i Torvegade, nægtede skydedøren at parere ordre.

Det fortæller bibliotekar Kirsten Gundersen fra Sindal Bibliotek, der er en del af Hjørring Bibliotekerne.

- Men vedkommende ringede til vores alarmselskab, der forklarede, hvor nødudgangen var - og at den gerne måtte benyttes, fortæller hun.

Man kan godt komme ind af hoveddøren, hvor man bruger sundhedskort, når der er selvbetjening, men det er en dør i en mellemgang, som driller.

De tekniske vanskeligheder betyder, at der ikke er adgang til biblioteket resten af onsdagen.

Biblioteket skal efter planen åbne med personale torsdag klokken 13.

- Vi håber, at dørfirmaet kan få det til at virke inden - ellers skal jeg nok sørge for, at borgerne kan komme ind via personaleindgangen eller nødudgangen, lover Kirsten Gundersen.

- Det er en atypisk situation, og det har vi ikke prøvet før, oplyser bibliotekaren i øvrigt.

Biblioteket har hængt en seddel op i glasdøren på biblioteket, ligesom man oplyser om situationen på hjemmeside og facebook-side, så man ikke går forgæves i dag.