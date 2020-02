Dom over ulovlig kystsikring: - Det var meget hårdt dømt

Retten I Hjørring finder det bevist, at fire personer og en forening er skyldige overtrædelse i af kystbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven og klitfredningen i et sommerhusområde syd for Lønstrup.

De fire personer samt foreningen, blev fredag dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, og dvs. at de tilsammen skal betale bøder på i alt 425.000 kroner.

Retten fastsatte bøderne i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand. Om strafudmålingen udtalte retten følgende:

"Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på forholdenes karakter og grovhed. Retten har herunder lagt vægt på, at der i området blandt grundejerne var drøftelser om forskellige slags kystsikring, og at det må have stået de tiltalte klart, at de foretagne handlinger måtte karakteriseres som betydelige indgreb i naturen på stedet, ligesom de var bekendt med, at der var givet afslag på ansøgninger om hård kystsikring og med baggrunden for afslagene. Retten har endvidere lagt vægt på, at der var stiftet en forening til håndtering af bestillinger og betalinger

Ulovlig kystsikring syd for Lønstrup I juni 2016 blev blev der kørt i alt 650 tons granisten ud på stranden for at beskytte de truede sommerhuse øverst på klinten. Op til jul 2017 blever lavet omfattende terrænregulering omkring de truede sommerhuse på et areal på cirka halvanden hektar. jord og sand blev skubbet ud over klinten. Der blev også bestilt beton som sammen med flere store granitsten blev hældt ud over skrænten. Fire personer- to mænd på 69 år, en 66- årig kvinde, en 40-årig mand og en forening har været tiltalt i sagen, der kørte over tre dage for 14 dage siden. Anklageren krævede de tiltalte idømt bøder på i alt 425.000 kroner. VIS MERE

De tiltaltes forsvarer Anders Stoltenberg siger om dommen:

- Min klienter er selvfølgelig kede af det, og jeg mener det er en meget hård dom. Vi havde selvfølgelig regnet med at bestemmelserne om nødret i straffeloven, havde betydet, at de blev frifundet, og jeg hæfter mig også ved, at retten siger, at Kystdirektoratet anerkendte, at der er behov for kystsikring af området. Vi vil anbefale, at mine klienter anker dommen til landsretten, siger Anders Stoltenberg.