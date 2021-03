Michael sagsøgte teater efter fyring: Nu er sagen afgjort

Retten i Hjørring mener ikke, at Vendsyssel Teater overtrådte regler om ytringsfrihed og funktionærloven, da teatret i efteråret 2019 valgte at fyre produktionschef Michael Simonsen efter 25 års ansættelse på teatret.

Retten har netop frifundet Vendsyssel Teater i den stævning, som Michael Simonsen, igennem sit fagforbund Teknisk Landsforbund, havde anlagt mod teatret, hvor han krævede erstatning i form af et halvt års løn.

Fyringen af Michael Simonsen kom efter, at han havde ytret sig offentligt i en artikel i Nordjyske om problemer med arbejdsmiljøet på teatret og rettede kritik af, at teatrets direktør Lars Sennels er gift med dramaturg Anne Middelboe Christensen, som ifølge Michael Simonsen spillede en hovedrolle i samarbejdsproblemerne.

Foto: Tao Lytzen

Retten i Hjørring mener imidlertid ikke, at der var så alvorlige ting på spil.

"Artiklen fremtræder ikke som en afdækning af forhold i offentlighedens interesse, men som relateret til Michael Simonsens personlige ansættelsesforhold", skriver retten bl.a. i dommen og begrundelsen for frifindelsen.

- Selvfølgelig er jeg skuffet, og jeg mener ikke, at retten har taget væsentlige aspekter af sagen med i betragtning. Der var jo efter min mening alvorlige problemer i selve ledelsen af teatret, og det, mener jeg i høj grad, har offentlighedens interesse, siger Michael Simonsen, som nu sammen med sin advokat vil overveje, om dommen skal ankes til landsretten.

Sagen har været vurderet til at have principiel betydning, da den har handlet om ytringsfriheden i en halvoffentlig virksomhed, der får næsten trefjerdedele af sin indtægter fra offentlige kasser.

- Det virker som et tilbageslag for ytringsfriheden på danske arbejdspladser. Vi mener, at vores medlem var i sin gode ret til at råbe vagt i gevær over de alvorlige samarbejdsproblemer, der var på hans arbejdsplads. Han havde ihærdigt forsøgt at råbe ledelsen op, men uden held. Vi mener, at en fyring var en voldsom overreaktion, siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Formanden for Vendsyssel Teater, byrådsmedlem Henrik Jørgensen er dog slet ikke enig i, at sagen handler om retten til at ytre sig.

- Det er en klokkeklar frifindelse, og som jeg læser dommen, er retten enig i, at det her slet ikke handler om ytringsfrihed. Det er en banal afskedigelsessag. Artiklen i Nordjyske var jo kun en del af årsagen til, at vi fyrede Michael Simonsen, efter at ledelsen forgæves havde gjort rigtig meget for at forsøge at løse samarbejdsproblemerne, siger Henrik Jørgensen, der fortsat beklager, at teatret mistede Anne Middelboe Christensen, der valgte at sige op som kunstnerisk leder, da sagen rullede.