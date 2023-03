Donerede 100.000 kroner: Her var det gæsterne, der fik gaver

LØKKEN:Normalt er det jubilaren, der får gaver, men sådan var det ikke forleden, da Lions Club Løkken fejrer sit 30 års jubilæum og i den anledning donerede 100.000 kr. til velgørende formål.

Lions Club Løkken har gennem de 30 år uddelt over 1,3 mio. kr. til forskelligt humanitært arbejde, lokalt, nationalt og internationalt.

Alle pengene er indsamlet gennem forskellige aktiviteter i Løkken og omegn. Blandt andet ved at holde Forårsmesse i ulige år, samt ved at udleje og opstille messeudstyr for andre aktører. Der anvendes ikke midler til administration. Således er 1 kr. til Lions det samme som 1 kr. til donationer.

Jubilæumssammenkomsten foregik i Skummesalen på Vittrup gl. Mejeri, og der var ca. 50 deltagere, her i blandt repræsentanter for modtagere af donationer.

Past President Lars Sørensen bød forsamlingen velkommen.

- Der er pt. 28 medlemmer, og klubben i Løkken kører godt, sagde han blandt andet. Han omtalte den forestående Forårsmesse, som Lions Club holder i Løkken Idrætscenter 1. og 2. april.

De fem medlemmer af Lions Club Løkken, som har været med fra starten, er fra venstre: Mogens Skov, Anders Møller Andersen, Jens Møller Nielsen, Fritz Bredvig og Poul Erik Kammer. Privatfoto

Han kunne også præsentere fem af klubbens medlemmer, som har været med lige fra start i 1993: Anders Møller Andersen, Mogens Skov, Poul Erik Kammer, Jens Møller Nielsen og Fritz Bredvig.

Derefter blev gæsterne trakteret med øl, vand og sandwich, og så var der uddeling af donationer fra Jubilæumskontoen.

Det var 5000 kr. til: Danske Hospitalsklovne, Havgården Løkken, Vendsyssel Plantage Løkken, Vrensted Krocketklub og Vejby Kulturhus.

7500 kr. til: FruHansensPlan Hundelev, HOME-START Familiekontakt, Hjørring.

10.000 kr. til: Markedspladsen Løkken, Annegrethe Skolen Africa, Løkken Golfklub, Nr. Lyngby Borgerforening (udsigtsplatform), Vittrup Gl. Mejeri og Hundelev Kultur og Idrætscenter.

Efterfølgende fortalte repræsentanter for modtagerne kort om, hvad de enkelte donationer bliver anvendt til.