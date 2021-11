Boelt mister kæden i Hjørring: Nu lægger V og K arm om borgmesterposten

HJØRRING:Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har været inviteret med ind i forhandlingslokalet i Hjørring, hvor alt tyder på en borgerlig magt-overtagelse. Venstre og konservative har haft fremgang på bekostning af Arne Boelt og Socialdemokraterne.

- Jeg erkender nederlaget. Jeg havde regnet med, at vi kunne få 16 mandater med Enhedslisten og SF, siger Arne Boelt.

Men det kunne den siddende borgmester altså ikke. Hans eget parti gik hele fem mandater tilbage til bare 10 mod 15 ved seneste valg, og de mandater gik alle til borgerlige partier, da Venstre gik to frem til ni og Konservative gik hele fire frem til syv mandater.

Dermed var det et markant signal fra kommunens borgere om, at man ønskede en borgerlig borgmester fremfor at fortsætte med Arne Boelt, der har været borgmester i knap 12 år.

Det er i øvrigt 31 år siden, der sidst har været en borgmester fra den borgerlige blok i Hjørring Kommune.

Borgerlige lægger arm

Såvel den konservative Per Møller som Venstres Søren Smalbro går efter borgmester posten. Per Møller argumenterer med at Det Konservative Folkeparti tegner sig for den største fremgang ved valget, men det er fortsat Venstre, der er det største borgerlige parti, er Smalbros tilgang. Derfor kan det paradoksalt nok blive taberne fra Socialdemokratiet, isoleret set fortsat det største parti, der kan være med til at afgøre hvem af de to borgerlige spidskandidater, der skal sætte sig i borgmesterposten.

Lokallisten røg helt ud, mens der er et mandat til de fem partier Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

For lidt siden forlod DF og Nye Borgerlige lokalet, hvor det så ud til, at Per Møller (K) og Søren Smalbro (V) skulle til at lægge arm om borgmesterposten.

For få minutter siden er de to små partier dog igen blevet inviteret ind i forhandlingslokalet.

Erik Høgh-Sørensen fra DF sagde kort på gangen:

- Det ser ud til, at der er et systemskifte på vej.

Borgmester Arne Boelt er nu også trådt ind i forhandlingslokalet - muligvis for at afsøge, om der kan laves en bred konstituerings-aftale.

Klik på ikonet "mandater" i grafikken for at se hvordan vælgerne fordelte pladserne: