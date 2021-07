Dramatik i Nordsøen: Kutter forlist vest for Hirtshals

HIRTSHALS:På en position 30 sømil vest for Hirtshals måtte fire fiskere natten til søndag opgive at redde det fiskefartøj, de var om bord på.

Kort efter midnat forlod de Hvide Sande-kutteren RI 372 Aggersøe og gik i redningsbåden, hvorfra de blev samlet op af en redningshelikopter fra Flyvevåbnets redningseskadrille 722 og fløjet til tjek på Aalborg Universitetshospital.

Ifølge fiskerforum.dk er alle fire fiskere udskrevet og sikkert hjemme hos deres familier.

Angiveligt var det kutterens last af industrifisk, der havde forskubbet sig og var skyld i den kraftige slagside, som endte med at sende kutteren til bunds i Nordsøen.

Også Hirtshals Redningsstation blev alarmeret og sendte redningsbåden "Margrethe Gaardboe" i søen. Da redningsfolkene fra Hirtshals nåede frem til positionen for forliset, var fiskerne blev reddet af helikopteren, og på det tidspunkt havde kutteren kraftig slagside.

Ifølge redningsstationens Facebookside blev "Margrethe Gaardboe" efterfølgende liggende på positionen for at holde vagt af hensyn til sikkerheden for den øvrige skibstrafik i området.

Søndag eftermiddag blev redningsfartøjet fra Hirtshals afløst af Fiskeristyrelsens kontrolskib "Vestkysten", som ifølge marinetraffic.com fortsat ligger på positionen for forliset.