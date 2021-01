Drenge dømt for røveri foran butikscenter

HJØRRING:To drenge på 16 og 17 år blev torsdag ved Retten i Hjørring idømt fængselsstraffe for et gaderøveri.

Røveriet skete om aftenen 13. december 2020 foran butikscentret Metropol i Hjørring.

Da en 17-årig dreng kom ud fra centret, blev han antastet af de to unge, som ville have hans trådløse hovedtelefon.

Drengen med hovedtelefonen opfattede dem "meget truende", ifølge anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

De to drenge stak af med hovedtelefonen, men blev senere varetægtsfængslet for røveri. Den ene havde selv meldt sig til politiet.

Ved retssagen torsdag nægtede de to drenge at have begået røveri. De sagde, at de bare havde lavet sjov, men erkendte at have været tæt på drengen med hovedtelefonen.

Retten fandt dem skyldige i røveri, og den 17-årige og den 16-årige blev idømt henholdsvis ni og seks måneders fængsel. En del af straffen skyldes en tidligere betinget fængselsstraf.

Den 16-årige modtog sin dom, men den 17-årige overvejer, om han vil anke, oplyser anklageren.