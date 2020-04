Drive-ind koncert med fællessang og grin

HJØRRING:Trænger du til at synge, grine og være coronaforsvarligt sammen med andre mennesker er det muligt påskesøndag eftermiddag ved drive-in koncerten på Dyrskuepladsen i Hjørring.

Koncerten varer en time og begynder klokken kl.15.00. Aktivitetshuset Frysehuset Hjørring inviterer og vært vil være entertainer Preben Kristensen blandt andet kendt fra Linje 3 og Hjørring Revyen.

Sanger Claus Christensen rt kendt fra Melodi Grand Prix, Vild med dans. Han har sunget med blandt andre. Rasmus Seebach, Lars Lillholt, Cliff Richard, Mariah Carey, John Legend, Blå Øjne. Han optræder med pianist fra X-factor bandet Mikael Nordmark.

Koncverten bliver en blanding af danske sange. Der bliver endda mulighed for publikum at ønske sange undervejs.

- Vi har en kæmpe sangskat i Danmark - der strækker sig over mange årtier og kategorier og da karantænen startede gik det op for rigtig mange danskere, at musik, sang og bevægelse skaber fællesskab, for når vi synger sammen kommer vi i kontakt med noget fundamentalt, siger Claus Christensen.

Koncerten sætter fokus på fællesskab og på at god kontakt selv på afstand er utroligt virksomt, når vi taler om det at være menneske.

Arrangøren mener, at det bliver en historisk eftermiddag. fordi det efter deres oplysninger er Danmarks første Drive-In koncert. Man må ikke forlade bilen og der ikke er toilet, så koncerten varer kun 60 min. Indkørsel åbner kl.14.15.

Drive-in koncerten overholder alle Covid10 retningsslinierne, som blandt betyder at man kun kan deltage, hvis man sidder ind i en bil på en af de anviste p-pladser. Det vil sige:. ingen på gå-ben eller cykler. Billetter købes når man kører ind på pladsen via mobile pay. Man skal slippe 200 for en fyldt bil og 150 for solobilist, når man kører ind.