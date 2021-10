Drømmen om at skabe tusindvis af flasker af mousserende vin bobler i Bjergby

BJERGBY:- Det er en drøm, og der er kun os selv til at gå efter drømmene. Vi lever kun en gang, så hvorfor ikke?

Susanne Lund Mikkelsen og Søren Boskov Mikkelsen nøjes ikke med at drømme. Da deres yngste søn var flyttet hjemmefra kiggede de på hinanden og sagde: Hvad skal der nu ske?

Hvad med at dyrke vores egen bæredygtige og økologiske vin lød svaret, og siden september 2019 har de arbejdet seriøst med at etablere Saxtrup Vingaard, der ligger i Bjergby cirka 10 kilometer nord for Hjørring og bliver Danmarks nordligste vingårde.

17































Galleri - Tryk og se alle billederne.

2. oktober kunne de høste de allerførste druer på mark 1, som om et år vil være klar til at blive serveret som mousserende hvidvin. De kalder den New Nordic Sparkling Wine, og er stadig i tænkeboks over vinens navn.

Der er rigtig mange ting at tage stilling til, når en drøm som deres bobler frem og bliver i talesat.

- Vi vidste ikke vi drømte om det, før vi begyndte at tale om det, men så udløste det søvnløse nætter og på en uge var ideen skabt, fortæller de.

Og de er klar til at gå all in for at leve drømmen ud.

Susanne Lund Mikkelsen er leder i Handicap & Psykiatri i Frederikshavn Kommune. Et job hun er meget glad for og helt sikkert fortsætter med. Samtidig er hun glad for at være ude og arbejde i naturen. Søren Boskov Mikkelsen vil snart være fuldtids vinbonde. Det sker i 2022.

- Det er naturkræfterne jord, luft, ilt, sol som er vores med- og modspillere…. Det er da sjovt, siger hun og uddyber:

- Det er en passion for os at være dygtige til et håndværk, og det er en stor glæde, hvor simpelt det end lyder, at være færdig med at binde stokke op. Jeg tror faktisk, at gartnere og landmænd har samme passion.

Huset i Hjørring er sat til salg.

Bygger nyt vineri

For de flytter til Bjergby i et nyt hus og de vil også opføre et helt nyt vineri i Bjergby.

- For os handler det vel i bund og grund om at ville leve livet fuldt ud, siger de i bilen på vej hjem fra Fejø.

De har taget den lange tur ned til den sydsjællandske ø for at presse druerne fra deres første årgang på et vineri.

Søren Boskov Mikkelsen garanterer, at en vin fra Saxtrup Vingård bliver velsmagende - ellers bliver den ikke serveret og slet ikke sat til salg.

De vil levere kvalitetsvin og den skal være mousserende, fordi netop Bjergby er virkelig velegnet til at dyrke druesorter, der egner sig til mousserende hvidvine. Klima og jordbundsforhold er afgørende for, hvordan druen klarer sig.

- Vi har netop høstet druen Solaris, og snart følger høst af Riesel. Derudover kommer vi til at dyrke Cabernet Blanc, Muscaris og Johanniter.

Når alle seks marker på Saxtrup Vingaard er plantet i 2023, når de op på 15.000 vinstokke, og hver plante giver cirka en flaske mousserende vin.

- Har man lyst til at kigge forbi og se, hvad vi laver er alle meget velkomne i Bjergby, inviterer Susanne Lund Mikkelsen.

De har været med i et hobby-vinbrug i Vrå i otte år sammen med gode venner. Så de vidste, at det var muligt, at dyrke vin i det nordlige Danmark, den dag de satte ord på deres drøm om et liv som vinbønder.

At det lige blev Bjergby skyldes, at markerne kan placeres på en sydvestvendt skråning, hvor der er godt med læ.

- Her købte vi fire hektarer, hvor der udover de seks vinmarker, skal bygges vineri, garage og vores nye hus.

Saxtrup vingård har en tysk konsulent koblet på. Vinmageren Jens Heinemeyer, der selv producerer in i Rhein-Gau ved Rhinen.

Han er slet ikke i tvivl om, at vinen fra Vendsyssel bliver velsmagende.

Hjælp fra tysk vinmager

Jens Heinemayer har været med til at bestille vinstokkene, der er podet på amerikanske vinstokke og som passer til koldklimavin.

Susanne og Søren forklarer, at de har specielle druesorter, Piwi-sorter. Disse er mere resistente overfor svampeangreb og kulde. Hver stok har sit eget plantepas, hvor de står noteret med koordinater.

Det er Søren, der ved mest om vin af de to.

- Jeg har altid godt kunne lide vin og har interesseret mig for vin, siden jeg startede med at drikke vin som ung, fortæller 55-årige Søren Boskov Mikkelsen.

Men interessen for vin og vingården deler de med deres voksne tre drenge.

- Phillip Lund Mikkelsen, vores mellemste søn, er kokkeelev på Fusion i Aalborg, og han skal være med til at udvikle retter, som passer til vores mousserende vine. Vi vil gerne vise, at man kan drikke mousserende vine til meget andet end sådan som de fleste gør i dag i forbindelse med nytår og bryllupper, forklarer Susanne Lund Mikkelsen.

Deres yngste søn Oliver Lund Mikkelsen, er ingeniørstuderende indenfor stærkstrøm i Århus og har meldt sig på banen til at udvikle en frostsikringsanlæg til at beskytte vinstokkene.

Den tredje søn, Jonas Sloth Krage, har forstand på pengene, da han arbejder som økonomisk konsulent i Aalborg Kommune.

Susanne Lund Mikkelsen siger med latter i stemmen.

- Søren og jeg bliver fattige af det her, men vores børn har en støre mulighed for at tjene lidt i fremtiden.

- Vi ved godt, at alt kan gå galt, og at det kræver mod at turde bringe naturen i spil for at lave noget, man tror, man kan leve af.

Vinbonde i Vendsyssel

De er de første, der vil leve af at dyrke vin så langt mod nord. Geografi og klima er afgørende, når man beslutter sig for, hvilke druer og vine, der skal dyrkes på ens vingård.

Det handler om, at finde den nordligste grænse for en drue, så bliver den bedst egnet til den pågældende vin, når den dyrkes lige på grænsen af, hvor den kan gro før det bliver for koldt.

Drømmen om at eje en vingård er nu gået i opfyldelse og de forestiller, hvordan fremtiden på Saxtrup vil være.

- Vi glæder os til den aften, hvor vi kan sidde på terrassen på vingården og nyde et glas velvelsmagende hjemmedyrket mousserende vin.