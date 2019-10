Dykker undersøgte død grindehval: - Det var en stor følelsesmæssig oplevelse

KJUL:- Den var helt frisk, og det var en stor følelsesmæssig oplevelse at komme så tæt på en så spændende hval, som en grindehval er, fortæller dykker og formidler på Oceanariet i Hirtshals Lasse Rosendahl.

Fredag var han i vandet ved Kjul Strand sammen med sin makker Henrik Brink. Iført dykkerdragter var de ude i vandet en snes meter fra land for at undersøge hvalen, der var observeret fra stranden tidligere på dagen.

Ofte er hvaler, der strander på de danske kyster, i så stærk forrådnelse, at det næsten ikke er til at se hvad det er. Men både pukkelhvalen, der fornylig blev fanget i et garn ved Skagen, og denne hval var helt friske.

Faktisk blev hvalen - i hvert fald er der stor sandsynlighed for, at det var den - observeret allerede torsdag af en lokal fisker fra Hirtshals, der så hvalen omkring tre sømil fra land.

- Og så regnede vi jo med, at strømmen nok ville føre den ind i Tannisbugt, hvis den var død, siger Lasse Rosendahl.

Og det skete så også.

Allerede fredag eftermiddag var hvalen draget ud på sin sidste rejse - i hvert fald i hel tilstand - til København, hvor Fiskeri-og Søfartsmuseet gerne vil have skelettet. Det er museet og Naturstyrelsen der sammen beslutter, hvor hvalens skelet skal havne.

Grindehvalen er ikke så sjælden i Nordsøen som pukkelhvalen, men heller ikke så almindelig som f.eks. marsvin. Fornylig blev en pukkelhval, en unge, fanget i en fiskers net ved Skagen. Nordsøen Oceanarium i Hirtshals inviterede publikum til at deltage i dissektion af hvalen - og det var noget af et tilløbsstykke!

Den døde hval - en såkaldt langluffet grindehval - var omkring fire meter lang og formentlig en hun. I december 2018 strandede en grindehval ved Skagen, men ellers har der siden 80'erne ikke været flere end en håndfuld grinder i området , siger Lasse Rosendahl.

Grunden til, at grinde- og pukkelhvaler af og til strander er, at de navigerer ved hjælp af lyd. Den store pukkel, begge hvaler har på hovedet, bruges til at udsende lyde, der virker som ekkolod, og den bruges også til kommunikation med artsfæller. Men Nordsøen ved den nordjyske vestkyst er lavvandet o ghar sandbund, som gør denne form for navigation svær, og så mister hvalerne let orienteringen, forklarer Lasse Rosendahl.

Grindehvalen er en rigtig hurtigsvømmer, der lever af blæksprutter og fisk, og ellers kendes den især fra Færøerne, hvor den traditionelle grindejagt, hvor hvalerne drives ind mod land og slagtes, ofte har været genstand for følelsesladet debat.