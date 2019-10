Dyrkede knap 400 cannabisplanter: Ville ryge sine rygsmerter væk

HJØRRING:En 47-årig mand og en 45-årig kvinde er blevet dømt for at besidde og forsøge at producere hash i Bindslev.

Her har politiet blandt andet fundet over 241 gram hash og 382 små cannabisplanter, der i mere moden form kunne give over ti kilo hash. Samtidig fandt de en række remedier til dyrkningen for eksempel varmelamper og ventilatorer hos parret.

Den dømte 47-årige forklarede for retten, at cannabisplanterne skulle bruges til at dulme egne rygsmerter og ikke til videresalg.

Alligevel skal manden nu fire måneder ubetinget i fængsel. Den straf kunne ifølge Torben Kauffmann, sagens anklager, meget vel have været et par måneder længere, hvis ikke planterne havde været så små, at de slet ikke kunne sælges videre - planterne nåede aldrig at blive store, eftersom politiet opdagede dyrkningen i et tidligt stadie.

Kvinden har fået 14 dages betinget fængsel. Hun er blevet dømt for at have kendskab til mandens hash-produktion, men ikke for at have hjulpet med at dyrke det. Det afgjorde Retten i Hjørring mandag.

Parret har taget imod dommen uden at anke den.