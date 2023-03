Ecco Print fokuserer på etiketter - sælger en del af virksomheden

HJØRRING: Etiketter og anden form for emballage skal fremover være fundamentet i Hjørring-virksomheden Ecco Print.

Trykkerivirksomheden, som i dag løser alle former for kvalitetsprint i både store og små formater, sælger pr. 1. april 2023 sin display- og printafdeling til den lokale skiltevirksomhed Egotag.

Det skriver Ecco Print i en pressemeddelelse.

- Vi har haft et rigtig godt 2022 i både display- og etiketafdelingen, men med vores kommende fokusering på tryk af etiketter vil vi kunne koncentrere os om at løfte virksomheden yderligere, siger direktør i Ecco Print Jan Viberg Elleriis, der er tredje generation i virksomheden.

Og han fortsætter:

- Vi får plads til at vokse og til at udvikle den afdeling, og det giver os ny energi at se, hvor langt vi kan føre det.

Direktøren kalder frasalget vemodigt, men den helt rigtige beslutning.

I forbindelse med overdragelsen til Egotag flytter fire medarbejdere med. Og netop udsigten til at bevare arbejdspladser og sikre lokal forankring er en afgørende årsag til, at direktør Jan Viberg Elleriis har valgt at sælge til det unge Hjørring-skiltefirma.

- Egotag er en god lokal virksomhed, der har de samme værdier om ordentlighed og kvalitet som os. Ved at overdrage vores display- og printafdeling på denne måde, kan vi beskytte både brand og medarbejdere. Det betyder også, at vores kunder, hvoraf nogle har været hos os i årtier, kun vil opleve minimale forandringer, siger Jan Viberg Elleriis og tilføjer:

- Vi giver nogle meget trofaste kunder videre til Egotag. Derfor er det yderst vigtigt for mig, at jeg kan stå inde for, at de også fremadrettet får en god behandling. Det kan jeg her, lyder det.

Ecco Print blev startet i Hirtshals af Jan Viberg Elleriis’ bedsteforældre i 1937. Siden har virksomheden opbygget en stor kundeportefølje af både mindre private virksomheder, store