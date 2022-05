Efter corona: Løberne svigter Grundlovsløbet

HJØRRING:Grundlovsløbet har en lang tradition, som går helt tilbage til 1986. Og engang havde byløbet i Hjørring 3000 deltagere. Men det er længe siden. Deltagerantallet faldt til det halve og lå stabilt på 1200-1500 deltagere. Så kom corona-aflysninger i 2020 og 2021. Og løbsverdenen er forandret. Måske i flere år. Måske for altid.

Niels Arp kommer fra LIUF LØB og er hovedarrangør af løbet grundlovsdag. Han er frustreret.

- Der er sket noget med den corona-nedlukning, og det at løb blev aflyst. Det er som om, folk ikke er kommet op på dupperne. Vi er langt fra målet med deltagerantallet og har blandt andet besluttet at udskyde tilmeldingsfristen til 2.juni, da vi ved, at flere og flere først melder sig til i sidste øjeblik, forklarer han.

Niels Arp snakker med andre frivillige løbsarrangører, og meldingen er den samme. Folk er blevet sløvere til at melde sig til.

- Halvmarathon i Aalborg havde før corona 7000 deltagere , men da detblev afviklet 21. maj, var der 3000 deltagere, siger han og fortsætter:

- Jeg er også medarrangør af erhvervsstafetten i Hjørring, hvor vi heller ikke får de tilbagemeldinger, vi regnede med.

Han afviser pure, at Grundlovsløbet er i fare for at lukke. Tværtimod, så fortsætter de med at invitere folk til at løbe seks eller ti kilometer også næste år.

Grundlovsdag 2022 falder på en almindelig mandag og ikke som i år, hvor 5. juni er pinsesøndag. 6. juni er der oven i købet Royal Run i Aalborg, hvor man kan løbe sammen med kronprins Frederik.

Niels Arp håber virkelig, folk får meldt sig til. De kommer nemlig til at løbe nye veje i år, og under de fortræninger, som finder sted onsdage op til løbet, har han fået mange positive tilbagemeldinger.

Du kan se de konkrete ruter på grundlovsløbets hjemmeside.

- Der skal løbes ned ad Campingbakken i stedet for op ad. Og inde i Hubertusparken er der anlagt en ny sti langs et regnvandsbassin, som vi også kommer på. Slutspurten bliver ad Jernbanegade ved Vendsyssel Teater, hvor vi har start og mål i år. Hjørring Musikskole står og spiller, så vi får skabt god stemning, og der bliver også musik på Møllevej, som vi selvfølgelig fortsat kommer forbi, lover Niels Arp.