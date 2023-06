Efter et års is-tørke ved populær strand - nu er der godt nyt

Der har det seneste par år været en del polemik om iskiosken ved den populære Kjul Strand øst for Hirtshals. Den tidligere ejer røg i en konflikt med Hjørring Kommune, der udlejer jorden, og det betød, at kiosken var lukket hele sidste sæson.

Nu er der imidlertid kommet en aftale i stand med en ny lejer, som er lige på trapperne. Den gamle kiosk er også blevet fjernet, og den nye lejer er ved at lægge sidste hånd på en helt ny kiosk, der ventes at komme på plads først i næste uge.

Iskiosken ved Kjul Strand var lukket hele sidste sæson, og nu er den gamle kiosk fjernet. Men en ny er på vej. Foto: Jakob Gammelgaard

- Der har været mange ting, der skulle forberedes - også på pladsen, men vi forventer at være klar til at sælge is i den nye kiosk midt i næste uge, fortæller Michael Simonsen fra Brønderslev, der sammen med sin samlever Louisa vandt kommunens udbud i foråret.

Den nye iskiosk bliver på 25 kvadratmeter, og i starten bliver det udelukkende salg af is, men i løbet af sommeren er det også planen at sælge sandwich og grillmad.

Isen vil være fra det nordjyske mejeri Vebbestrup og også noget italiensk is.

- Det er en drøm for os, der går i opfyldelse. Vi har haft et ønske om at komme ind i branchen, og har også overvejet en campingplads. Men nu bød muligheden sig med kiosken i Kjul, fortæller Michael Simonsen, der i sin tid er uddannet mejerist.

Michael Simonsen var også på et tidspunkt ved at lave en aftale med den tidligere ejer om overtagelse af den gamle kiosk. Men det blev besluttet at bygge en ny. den tidligere ejer døde i april måned på grund af sygdom.