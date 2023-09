Sådan er det gået med at puste liv i Aldi-butik

Det har været fire forrygende måneder, som medarbejderne i den nye Lidl-butik på Skagensvej i Hjørring har oplevet.

Da der var Aldi-butik på stedet, var der ofte langt mellem bilerne på parkeringspladsen - men siden Lidl-åbningen 11. maj har der været en markant øget trafik til dagligvarebutikken.

- Det har været en hektisk periode, hvor der har været virkelig meget gang i den. Der er kørt nogle ekstraordinære tilbud for at få skubbet gang i butikken, og det ser ud til, at det er lykkedes, fortæller butikschefen Kim Holm Jensen.

Trods den positive fornemmelse så har han svært ved at blive konkret på, hvor god udviklingen faktisk er.

- Vi har jo ikke rigtigt nogle gamle tal at sammenligne med. Men jeg har nogle tidligere Aldi-medarbejdere ansat, og de siger i hvert fald, at der er meget mere gang i butikken nu, end der var før. Så jeg synes, det går fint, og det skulle gerne blive bedre og bedre, efterhånden som kunderne lærer os at kende.

Har udvidet åbningstiden

Trods butikkens relativt korte levetid, så har den fine udvikling allerede givet en ny mulighed: Butikkens åbningstid er udvidet, således at kunderne nu kan handle ind hver dag fra klokken 7 til 21. Tidligere var det fra klokken 8 til 21.

- Vi kunne faktisk godt ændre åbningstiden, uden at vi skulle ændre i vagtplanen. Og vi kunne samtidig se, at der var mange biler, som kørte forbi butikken om morgenen. Derfor besluttede vi os til at prøve, om kunderne ville have lyst til at komme ind og købe vores bagerbrød.

Da Lidl rykkede ind på Skagensvej var åbningstiden 8-21 - men nu åbner man en time tidligere hver dag. Arkivfoto: Bente Poder

Har det så haft en positiv effekt at udvide åbningstiden?

- Det skal lige løbes i gang, men der begynder at komme flere og flere kunder i den første time. Så det er jo rigtigt dejligt, siger Kim Holm Jensen.

Den første røgfri butik

Da Lidl gjorde sit indtog på Skagensvej, var dagligvarekæden den første i Danmark, der åbnede en dagligvarebutik helt uden tobak.

- Jeg må jo indrømme, at jeg tænkte, at det var lidt farligt – og måske også et meget modigt skridt at tage. For de kunder, der bare skal have en cola og en pakke smøger, vil jo ikke længere komme ind i butikken, fortæller Kim Holm Jensen.

- Men det er faktisk slet ikke noget, som vi har fået nogle negative reaktioner omkring. De kunder, der har snakket om det, at vi er en røgfri butik, har alle haft positive holdninger til det.

Kim Holm Jensen fortæller, at det har været positivt at blive markedsført som landets første tobaksfri dagligvarebutik. Arkivfoto: Bente Poder

Butikken i Hjørring var for Lidl i øvrigt kun det første skridt på vejen mod en tobaksfri fremtid.

Frem mod udgangen af 2028 vil dagligvarekæden udfase al tobak, og allerede nu er 20 procent af tobakssortimentet fjernet fra butikkerne. Siden maj er det desuden sådan, at yderligere fire tobaksfri forretninger kommet til - og snart åbner endnu ti af slagsen.

Ifølge Khalil Taleb, der er viceindkøbsdirektør i Lidl Danmark, er der fin tilfredshed med udviklingen.

- Gør vi status på omsætningen her fire måneder efter udmeldingen, så viser den, at vi ikke har tabt kunder - og selv rygere kommer stadig og handler hos os. Vi har tabt omkring 11 procent af omsætningen på tobak, men selvom det er mistet omsætning for os, så er der forhåbentlig også en mindre mængde tobak ude i samfundet, hvilket er meget positivt. Samtidig viser en intern undersøgelse, at vores medarbejdere er begejstrede for initiativet, og at de oplever positive tilbagemeldinger fra vores kunder, siger Khalil Taleb i en pressemeddelelse fra Lidl.