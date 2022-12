Efter fjernvarme-føler: En by er inde i varmen, to får den kolde skulder

HJØRRING:Hjørring Fjernvarme har deltaget i borgermøder i tre omegnsbyer for at lodde stemningen i forhold til at blive koblet på fjernvarme.

Efterfølgende har beboerne i de tre byer - Skibsby, Vidstrup og Harken/Hæstrup Mølleby - skulle tilkendegive, i første omgang ikke-bindende, om de var interesseret i at få fjernvarme.

Det har været et krav fra Hjørring Fjernvarmes side, at minimum 70 procent af beboerne de pågældende steder viste positiv interesse, hvis man skulle gå videre - og nu foreligger resultatet.

Skibsby havnede på 38 procent, Vidstrup på 62 og Harken på 72.

- Da procenten i Skibsby og Vidstrup er lavere end kravet på 70%, arbejder vi ikke videre med fjernvarme til disse to byer. Harken/Hæstrup Mølleby opfylder minimumskravet på 70%, hvorfor vi vil arbejde videre med projektet - som i første omgang omfatter et projektforslag, oplyser Hjørring Fjernvarme.

Allerede i oktober blev det oplyst, at der heller ikke i Bjergby var grundlag for at arbejde videre med en fjernvarme-løsning på nuværende tidspunkt.