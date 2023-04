Efter fyringer og lukning: Leverer trecifret millionoverskud

SKAGEN:Den har stået på hård kost med lukning af en fabrik og afskedigelse af medarbejdere, men skuden er på ret kurs: Med en omsætning på 2,7 mia. kr. og et samlet resultat efter skat på 131 mio. kr. har fiskemel- og olieproducenten FF Skagen og sildefabrikken Scandic Pelagic i 2022 leveret et pænt plus på bundlinjen.

Det har koncernen netop oplyst i en pressemeddelelse.

- Selv om året har været præget af krigen i Ukraine, høje energipriser, høj inflation og store udsving i markederne, har vi som koncern styret sikkert igennem de svære betingelser. Det kan vi være tilfredse med, siger bestyrelsesformand i FF Koncernen, Jens Borup.

Koncernen ser nu udbyttet af de tiltag, den har foretaget i 2020 og 2021: Afskedigelser af medarbejdere samt lukning af fabrikken i Hanstholm.

Farvel efter 16 år

Det er langtfra sikkert, at regnskabs-bedriften gentages næste år.

- Året har været præget af særligt gunstige forhold med høje mel- og oliepriser, og vi kan derfor ikke forvente resultater på samme niveau i de kommende år, uddyber CEO i FF Koncernen, Johannes Palsson.

I 2022 modtog FF Skagen 350.000 ton råvarer til fiskemel og fiskeolie mod 382.000 ton året forinden.

- Vi har gennem de sidste år set fald i kvoterne, og vi håber, at dette er det absolutte lavpunkt, siger bestyrelsesformand Jens Borup.

Efter 16 år på posten gik Jens Borup til årets generalforsamling af som bestyrelsesformand i FF Koncernen.