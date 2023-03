Folk hamstrede varer - nye forsyninger er nået frem trods sne

HJØRRING:- Jeg har ikke oplevet det tidligere, når der blev varslet dårligt vejr, men den her gang har folk godt nok taget det til sig.

Det siger Morten Kjær, der er varehuschef i Føtex i Hjørring. Her måtte man mandag sidst på dagen melde alt udsolgt i mælk.

- Det var primært mælk, men folk købte også brød og pålæg, fortæller Morten Kjær.

Han kunne dog tirsdag formiddag berolige kunderne:

- Der er friske forsyninger af mælk på vej ind. Lastbilen blev bare lidt forsinket på motorvejen. Det er så frisk, at det næsten er varmt endnu, lyder det var varehuschefen.

Souschef Katrine Bjørn Larsen melder, at der der masser af mælk hos Coop365 på Sct. Olai Plads i Hjørring. Foto: Lise Lassen

Også hos Coop365 på Sct. Olai Plads i Hjørring oplevede man købelystne kunder mandag.

- Jeg synes ikke, at vi har oplevet, at folk hamstrer, men der var nok mere tryk på i går, end ellers, fortæller souschef Katrine Bjørn Larsen, der dog også oplevede, at mælken var forsinket tirsdag morgen pga. sneen.

Hun oplyser, at der nu er masser af mælk og brød i butikken.

Hos Menu i Hjørring er meldingen, at der ikke er mangel på varer - heller ikke mælk.