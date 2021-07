Efter hotdog-strid på stranden er fremtiden for kiosk stadig uvis

Forpagteren af kiosken på Sønderstrand ved Løkken, Michael Nguyen vandt et nyt udbud af driften af kiosken, og det betyder, at han ud over is og drikkevarer, også fortsat må sælge burgere, hotdogs og andet mad til strandgæsterne.

Men det gælder så kun sæsonen ud til midten af september. Derefter er kioskens fremtid meget uvis.

- Det er selvfølgelig godt, at jeg vandt kampen og det nye udbud, så jeg kan fortsætte med at sælge mad. Det er cirka halvdelen af min omsætning, fortæller Michael Nguyen, der ikke synes, at Hjørring Kommune har imponeret i denne sag.

I forbindelse med et udbud af kioskens drift i foråret skulle det ikke længere være muligt at sælge mad i kiosken, som skulle sidestilles med andre iskiosker i kommunen. Men efter protester og en underskriftsindsamling, indså Hjørring Kommune, at der faktisk er forholdsvis langt fra kiosken på Sønderstrand til mulige madsteder i Løkken by, og så kom der et nyt udbud, som Michael Nguyen, der forpagter kiosken på ottende år, også vandt.

- Det her viser jo, at de sidder og laver skrivebordsarbejde, og fx. ikke ved, hvordan kiosken er placeret, siger Michael Nguyen, der nu kan se frem til endnu et udbud af driften af kiosken næste forår, hvis kommunen beslutter, at der stadig skal være kiosk på stranden.

Kiosken på Sønderstrand trænger angiveligt også til renovering, så fremtiden er uvis efter denne sæson. Foto: Kim Dahl Hansen.

Baggrunden for fastfoodsagen er nemlig, at selve ishuset ejes af Premier Is, og de har haft Michael til at drive det. Premier Is meddelte imidlertid i efteråret 2020 Hjørring Kommune, at man ikke længere ønsker at drive ishuset.

- Premier Is oplyste over for administrationen i kommunen, at huset trænger til en renovering, og at Hjørring Kommune med en ny lejer kunne låne kiosken et år. Derfor ved vi slet ikke, hvad der skal ske med ishuset på Sønderstrand fremover. Det afgør vi først til vinter, siger formand for kommunens teknik og miljøudvalg, Søren Smalbro (V).

- Der bliver snakket om at flytte kiosken tættere på nedkørslen, men det synes jeg er en rigtig dårlig ide, fordi det så med mere trafik bliver farligere for de mindste gæster at færdes omkring kiosken. Jeg må bare sige, at min fremtid er meget uvis, når kiosken formentlig skal i udbud for tredje gang på et år, siger Michael Nguyen.