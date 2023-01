Efter mislyde: Stor million-satsning i midtby er nu på affyringsrampen

HJØRRING:"Endelig vedtaget: Nu får Hjørring en ny musisk skole".

"Ny musikskole er i farezonen".

"Stinkende kloakker og utæt tag hos populær musikskole".

"Musikskole-forbrødring i Hjørring: Nu står Prinsesse Toben på spring".

Et lille udvalg af overskrifter fra Nordjyske indikerer, at der ikke har været total harmoni, når det gælder opførelsen af en ny musikskole i Hjørring.

Et ellers planlagt projekt hang pludselig i en tynd tråd, da magten skiftede til den borgerlige blok i byrådet.

Men efter flere måneders usikkerhed fandt et flertal alligevel hinanden, og nu skulle det være ganske vist: På byrådsmødet sidst i januar forventer alle, at projektet godkendes.

Mon ikke der skal blæses en lille fanfare, når de nye faciliteter i Hjørring kan tages i brug ... Arkivfoto: Claus Søndberg

I et interview med Nordjyske for nylig har borgmester Søren Smalbro forklaret, hvorfor tanker om en decentral opbygget musikskole blev skrottet - men samtidig indvarslede han også, at med bygningen af musikskolen, og plejehjemmet i Sindal, står den på smalkost i Hjørring Kommune, når det gælder de næste fem års anlægsbudgetter.

Ikke så hektisk mere

Anlægsbudgettet for den omkring 1800 kvadratmeter store musikskole er godt 37 millioner kroner.

- Vi går efter at kunne holde projektet indenfor det beløb. Det lykkedes også med både Vendsyssel Teater og Vrå Skole at holde budgetterne - og det er ikke helt så hektisk mere i byggeriet, som det var 2022, siger pædagogisk/administrativ konsulent i Hjørring Kommune, Lars Ole Christensen.

Når sagen har været i byrådet om et par uger, kan arkitektfirmaet Cobe forberede licitationen til sommer. Herefter kan første spadestik formentlig tages omkring årsskiftet 2023/2024.

Lederen af Hjørring Musiske Skole, Christian Larsen, håber man kan rykke ind i løbet 2024.

Christian Larsen, leder af Den Musiske Skole i Hjørring. Arkivoto: Claus Søndberg

- Vi glæder os meget til at kunne rykke ind i noget, der ikke er ved at falde sammen - og som er bygget til formålet, siger lederen med henvisning til de nuværende faciliter på Nordbovej.

Her rykkede Den Musiske Skole over, da det gamle tilholdssted - Vestre Skole - skulle rives ned til fordel for et nyt boligprojekt.

I øjeblikket holder skolen til i slidte rammer på Nordbovej. Arkivfoto: Claus Søndberg

Hjørring Musiske Skole omtales i ny og næ af politikerne som værende i "Superligaen".

Christian Larsen mener, at det må hænge sammen med, at man trods store prisstigninger for en håndfuld år siden, alligevel har formået at få elevtallet til at vokse. Samtidig med, at der er gode resultater: Der er populært sagt en pæn del af de tidligere elever, der helt eller delvist "bliver noget ved musikken".

- Men det vigtigste er ikke, om man bliver god - det handler om at være en del af et fællesskab og få en identitet gennem den musiske udøvelse sammen med andre, siger han.