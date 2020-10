Efter overfald ved skole: Nu afholder kommunen digitalt borgermøde

HJØRRING:Da en dreng søndag aften 27. september i år fik bank af en gruppe andre unge ved Højene Skole, var det kulminationen på længere tids uro i området ved skolen, hvor en større gruppe unge hen over sommeren har samlet sig i aftentimerne og skabte uro i nabolaget.

Længe før overfaldet havde flere familier dog kontaktet Hjørring Kommune, fordi de var bekymrede over den gruppe unge, der gjorde det utrygt for kvarterets børn at komme til og fra idrætsaktiviteter efter skoletiden ved idrætsanlæg nær ved skolen.

Det oplyser Jesper Carlsen, som er direktør for Hjørring Kommunes Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltning.

Jesper Carlsen, direktør for Hjørring Kommunes Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltning, deltager i næste uge i et digitalt borgermøde i Hjørring, hvor unges adfærd i aftentimerne ved Højene Skole er i fokus. Arkivfoto: Henrik Louis

- Vi har haft en periode med uro og uhensigtsmæssig adfærd blandt unge om aftenen ude ved Højene Skole, og det er klart, at den episode var prikken over i'et, siger Jesper Carlsen.

Overfaldet blev filmet og siden delt på sociale medier, og det har Nordjyllands Politi gjort en ihærdig indsats for at få bremset hurtigst muligt - blandt andet ved at minde, at deling af videoen er en straffelovsovertrædelse, der kan udløse både bøde og fængsel.

Voldsepisoden for godt 14 dage siden har ikke dæmpet bekymringerne hos beboerne i Højene-bydelen. Derfor inviterer Hjørring Kommune nu til et borgermøde onsdag 21. oktober kl. 19-20.30. Her vil repræsentanter for kommunen og Nordjyllands Politi fortælle om de problemer, der er i området, hvilken indsats kommunen og politiet allerede har gjort, og hvilken indsats de fortsat vil gøre for at genskabe trygheden i området.

På grund af coronaproblematikken og det fortsatte forsamlingsforbud, bliver der tale om et digitalt borgermøde.

Vi bliver bekymrede, når forældre oplever en utryghed, og det er den utryghed, vi reagerer på Jesper Carlsen, Direktør for Hjørring Kommunes Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltning

- Hovedformålet med det møde er at få fortalt forældrene, hvad det er, vi gør for at få det gjort til et tryg område om aftenen - og hvad de som forældre kan gøre for at være med til at understøtte det, siger Jesper Carlsen.

Selv om politiet jævnligt patruljerer i området, og selv om både kommunens og politiets SSP-medarbejdere er til stede i området, er det stadig sådan, at unge fra Hjørring og omegn samles i området i aftentimerne.

- Det er ikke et problem, der er løst. For så havde vi ikke holdt borgermøder, siger Jesper Carlsen.

Hvor alvorligt opfatter I situationen derude?

- Vi tænker ikke, der foregår noget, der er meget alvorligt. Men vi bliver bekymrede, når forældre oplever en utryghed, og det er den utryghed, vi reagerer på, pointerer Jesper Carlsen.

Det er kommunens og politiets oplevelse, at de børn og unge, som samles ved Højene Skole, ikke blot kommer fra nærområdet, men fra hele kommunen.

- Derfor inviterer vi også bredt ud, siger Jesper Carlsen før borgermødet,