Efter røveri på åben gade i Hjørring: To unge fremstilles i grundlovsforhør

HJØRRING:En 17-årig mand fra Hjørring blev søndag morgen udsat for et gaderøveri, hvor to unge mænd truede ham til at udlevere sit Airpod headset.

Nordjyllands Politi har siden eftersøgt de to, og allerede mandag eftermiddag kom der skred i sagen.

- Vi har fået mange henvendelser, siger fungerende politikommissær Thomas Due Albrektsen til NORDJYSKE.

Han fortæller, at den ene af de to formodede gerningsmænd meldte sig selv, fordi han var klar over, at politiet ledte efter ham, og mandag aften omkring klokken 22 lykkedes det Nordjyllands Politi at anholde den anden formodede gerningsmand.

De to unge mænd på henholdsvis 16 og 17 år bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring tirsdag klokken 12.30.