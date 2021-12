Efter store ændringer på Tversted Marked: Dennis vil lave et helt nyt

ÅLBÆK:Det er slut med Tversted Marked, som vi kender det:

Fremover er kræmmermarked og tivoli ikke længere en del af det traditionsrige event, der har samlet tusindvis af vendelboere og nordjyder til musik, øl, sjov og spas i mere end 40 år.

Næste gang Tversted Marked løber af stablen bliver det i stedet med fokus på mad, musik og outdoor-aktiviteter, forlyder det.

Men det skal ikke betyde, at det er slut med et stort kræmmermarked på egnen.

I stedet for at kigge mod Tversted efter et godt tilbud, kan vendelboerne formentlig vende snuden mod Aalbæk, hvor eventarrangør Dennis Larsen har store planer.

- Jeg vil skabe et helt nyt marked, Aalbæk Marked, siger Dennis Larsen fra Nordisk Event, der er medarrangør af flere store events i Vendsyssel, blandt andet havnefesten i Aalbæk.

Onsdag modtog han beskeden om, at han ikke skulle være med til at arrangere Tversted Marked 2022, sådan som han ellers havde regnet med, eftersom han havde indgået en aftale med den nu afgåede bestyrelse i Tversted Borger- og Turistforening, der står bag det traditionsrige marked.

Men når ikke han kan være med på Tversted Marked, skaber han da bare sit eget - et nyt og et bedre marked, som han siger.

Nu drømmer han om et marked, der skal have fokus på musik og kræmmermarked med kvalitetsboder - Aalbæk Marked, skal det hedde.

- Folk tager på marked for at være en del af et fællesskab. Det er det, jeg vil skabe på Aalbæk Marked, siger Dennis Larsen, der dog gør opmærksom på, at intet er fastlagt endnu.

Indtil videre er Aalbæk Marked en drøm, men en drøm, han sigter efter bliver til virkelighed.

- Ingen beslutninger er taget. Indtil videre er det noget, vi har på tegnebrættet. Men jeg tror, det bliver til virkelighed, siger Dennis Larsen, der håber kan kunne tiltrække musikere som Johnny Madsen eller Poul Krebs til det nye event.

God opbakning

Og Dennis Larsen har noget at have det i, når han tror, det bliver muligt at stable et nyt marked på benene.

Kort efter han modtog de nedslående nyheder om sit engagement i Tversted Marked, satte han sig til at skrive rundt til alle de kræmmere, der plejer at have boder på markedet i Tversted.

Mange af kræmmerne har allerede meldt positivt tilbage - kun ganske få har meddelt, at de ikke vil engagere sig i det nye marked, som Dennis Larsen vil stable på benene.

- Jeg ved godt, at vi har andre kræmmermarkeder her i Nordjylland, men jeg har alligevel tiltro til, at der plads til et nyt marked. Der har jo været grundlag for et marked i Tversted, selvom det nu bliver afviklet, siger Dennis Larsen, der regner med at kunne samle op mod 25.000 mennesker til kræmmermarked og musik.

Indtil videre er Dennis Larsens plan, at det nye marked skal afholdes for første gang i uge 30 2022 fra fredag til søndag på Aalbæk Stadion, hvor man har cirka 27.000 kvadratmeter, som markedspladsen kan brede sig over.

Med placeringen på Aalbæk Stadion vil der desuden være gode parkeringsmuligheder - i alt 12.000 kvadratmeter.

Hos Tversted Borger og Turistforening ser man positivt på udsigten til et nyt marked i området.

- Det synes jeg er rigtig fint, at han laver. Det er kun godt, at der sker noget nyt i området, siger Birthe Østergaard, formand for Tversted Borger og Turistforening.