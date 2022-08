Efter to års tovtrækkeri: Nu går Lars i gang med at bygge omstridt højhus

HJØRRING:Det har været en lang proces med flere offentlige høringsrunder og heftig politisk debat om et markant højhusbyggeri - Central Park Living på Bispetorv i Hjørring.

Men efter at Hjørring Byråd kort før sommerferien vedtog en ny lokalplan, der tillader byggeri i ti etager på den centrale grund lige ved siden af jernbanen, har direktør for Central Park Living, Lars Kjærgaard, nu fået byggetilladelsen i hånden, og han forventer, at byggeriet går i gang snarest.

- Jeg synes ikke, at det er helt godt nok, at man skal vente næsten to år på en afgørelse og en ny lokalplan. Der er sket så meget siden med stigende byggepriser osv. Havde vi vidst, at det ville tage så lang tid, havde vi nøjedes med de otte etager, som den gamle lokalplan gav mulighed for, siger Lars Kjærgaard, som er sammen med fire andre investorer om byggeriet, der kommer til at omfatte i alt 7500 kvadratmeter under tag - fordelt på tre bygninger.

Dels opføres et nyt højhus på ti etager, hvor de to nederste etager bliver parkeringskælder med 25 pladser, og dels opføres to mindre bygninger ovenpå det eksisterende forretningsbyggeri på Bispetorv. Der bliver i alt plads til 59 lejligheder i forskellige størrelser.

Den seneste visualisering af det nye højhus i ti etager på Bispetorv Kilde: Bjerg Arkitektur A/S

Der er arbejdet videre med det æstetiske udtryk på det ny byggeri, som omfatter 59 lejligheder Kilde: Bjerg Arkitektur A/S

Der har i planlægningsfasen været kritik af udformningen af byggeriet, hvilket har betydet, der er blevet arbejdet med det æstetiske udtryk, som til sidst fik grønt lys fra et flertal i byrådet.

- Det bliver et rigtig flot byggeri med masser af træ og høj kvalitet. Det har hele tiden været meningen, at det var her i området, at der skal bygges højt i Hjørring, så jeg forstår ikke rigtig kritikken af, at det bliver for højt og stort, siger Lars Kjærgaard.

Han er overbevist om, at der fortsat er stor efterspørgsel efter lejligheder med udsigt på Bispetorv.

- Selvom der er bygget meget hernede, er der ikke ledige lejligheder. Det er bare et sted, som folk gerne vil bo, siger Lars Kjærgaard.

Det nye højhusbyggeri set fra Bispetorv Kilde Bjerg Arkitektur

Bekymring for trafikken

Der har været en del bekymring fremme om trafiksituationen på og omkring Bispetorv.

- Det har ikke noget med det her byggeri at gøre. Det vil ikke påvirke trafikken ret meget. Det er til gengæld ikke gennemtænkt, at kommunen laver en stor ny daginstitution ved siden af Bispetorv med kun én indgangsvej. Med to etagers parkeringskælder får vi også flere p-pladser til det nye byggeri, end der er påkrævet, siger Lars Kjærgaard.

Det er Arne Andersen A/S, der er hovedentreprenør på byggeriet, som ventes at stå færdigt 16 måneder efter byggestart.

- Det her er det største byggeri, jeg har været med til, og det bliver et markant byggeri midt i Hjørring. Derfor skal kvaliteten også bare være i orden, fastslår Lars Kjærgaard.