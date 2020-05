Efter trusler og advarsler: Nu er chikane-svanen faldet til ro

En stor han-svane har haft adskillige høns at plukke med gæsterne i Folkeparken i Hjørring. Svanen udviste så truende en adfærd, at Hjørring Kommune følte sig nødsaget til at sætte et skilt op, hvor de advarede park-gæsterne mod det aggressive dyr.

Hjørring Kommune følte sig nødsaget til at sætte et skilt op for at advare park-gæsterne, så de ikke kom for tæt på svanen. Foto: Ole Fink Mejlgaard

Men nu er der igen faldet ro over den bevingede beboer.

Biolog ved Hjørring Kommune Laus Gro-Nielsen fortalte i april, at adfærden skyldtes at han-svanens mage lå på rede ved bredden af soppedammen, og svanen derfor beskyttede sit territorie.

- De ligger på æg mellem 34 og 38 dage, men når æggene klækkes bliver familien mere mobil, og så kan de søge ud på vandet i Svanelundssøen, hvor de er i sikkerhed, sagde Laus Gro-Nielsen.

Og ganske rigtigt.

Små svane-ælliger svømmer nu rundt i soppedammen, og med deres ankomst er det aggressive humør så småt forduftet for faren.

Han holder dog stadig øje med, hvad der foregår på bredden.

Du kan se den lille svanefamilie i videoen her:

Før ungerne kom til verden var han-svanen ikke meget for, at mennesker kom for tæt på hans mage. I videoen her kan du se, hvordan han især var træt af cyklister i Folkeparken: