Efter ulykke: Jagerfly-chef besøgte kvæstet pige på sygehus

Otte-årige Haley Skjerahaug fra Norge, der siden mandag har været indlagt på Aalborg Universitetshospital, fik torsdag besøg af chefen for Flyvevåbnets Fighter Wing Skrydstrup.

Besøget skete, fordi den norske pige kom til skade, da hun faldt af en hest, som blev skræmt fra larm fra to F-16-jagerfly ved Skallerup Klit.

Haley brækkede fem ribben, og hun har fået skader på milt og nyre.

I første omgang blev hun bragt til sygehuset i Hjørring, men kort efter blev hun i ambulance med politi-eskorte overført til Aalborg Universitetshospital.

Her lå hun og sov, da oberst Uffe Holstener-Jørgensen kom på besøg torsdag.

En af forældrene fik talt med obersten, der ville udtrykke sin medfølelse.

- Han beklagede, siger Haleys mor, Lene Madsen Skjerahaug.

Larmen fra de to F-16-jagerfly skræmte flere heste på stranden ved Skallerup Klit.

Flyene havde været på øvelse over Nordsøen og fløj ind over kysten i lav højde - omkring 700 over jorden. De var på vej tilbage til flyvestationen i Skrydstrup.

Der var tåget, så piloterne kunne ikke se hestene på stranden. Fire ryttere røg af hestene og slog sig. Værst gik det ud over den otte-årige norske pige.

Situationen på stranden var panisk.

Lene Madsen Skjerahaug faldt selv af en hest og slog sig så slemt, at hun måtte kravle hen til sin datter, der skreg af smerte.

Den norske mor har efter ulykken kun tænkt på sin datter.

Men hun er glad for oberstens besøg på sygehuset, hvor han medbragte chokolade og fik hilst på Haley.

- Det var en rar ting, at han mødte op, siger Lene Madsen Skjerahaug.

Oberst Uffe Holstener-Jørgensen fortæller, at hans besøg på sygehuset var kort, men at han fik forklaret faren, hvad der var sket.

Obersten understreger, at piloterne i de to jagerfly overholdt Flyvevåbnets regler, da de fløj ind over Skallerup Klit. Herunder reglerne for, hvor lavt de må flyve.

Det var ikke hensigten, at flyvningen skulle foregå hen over hovedet på heste og ryttere.

Fredag hentede den norske familie datteren på sygehuset i Aalborg.

Datteren er nu udskrevet, og lørdag sejler familien med færge til Norge på vej hjem til Stavanger.

Den otte-årige pige slipper uden varige mén. Hun skal dog fortsat til flere tjek på sygehus den kommende tid.