Efter videoer af minkaflivninger: Politiet har fået mange anmeldelser

TORNBY:Videoer af en aflivning af mink der går helt galt på en minkfarm i Tornby har vakt vrede, efter videoerne gik viralt på sociale medier.

De barske billeder af mink, der kæmper for livet i en aflivningskasse, som ikke er blevet lukket korrekt har også medført adskillige henvendelser til Nordjyllands Politi.

Dyrenes Beskyttelse oplyste allerede mandag, at de havde anmeldt den fejlagtige aflivning til politiet, og indtil videre har politiet modtaget 19 anmeldelser fra borgere, der har set videoen.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet er nu i gang med at danne sig et overblik over både anmeldelser og sagen.

- Vi er i gang med at undersøge de anmeldelser, vi har fået, men vi er stadig i et meget tidligt stadie. Det er en konkret vurdering fra gang til gang, hvilke efterforskningsskridt vi foretager i en sag, så vi kan ikke sige, hvordan sagsforløbet kommer til at være, siger vicepolitiinspektør Søren Pejtersen