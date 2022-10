Efterlyst for røveri: 22-årig er nu blevet anholdt

VENDSYSSEL:En 22-årig mand, som Nordjyllands Politi forleden efterlyste for røveri, har nu meldt sig selv til politiet. Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Manden var efterlyst for at have været med til at begå røveri mod Dagli' Brugsen i Mosbjerg 3. august, hvor røverne efter selve røveriet brændte den bil, de havde brugt, af.

I forvejen er en 18-årig ung mand blevet anholdt og varetægtsfængslet i sagen, hvor der blev brugt en kniv til at true personalet til at udlevere 2500 kroner. Den afbrændte bil blev senere fundet i nærheden af Tversted, hvorefter den 18-årige med vidners hjælp blev anholdt i Hørmested.