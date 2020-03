Efterskole-forældre på asfalt: Elever hentet - men de slipper ikke for undervisning

VENDSYSSEL:Onsdag aften og torsdag morgen måtte mange forældre ud at trille på motor- og landeveje for at hente deres børn fra landets efterskoler, der skal lukke ned de næste par uger i et forsøg på at lægge en dæmper på spredningen af corona-virus.

- En stor del af vores elever blev hentet allerede onsdag aften, fortæller Mie Sloth Rasmussen, der er forstander på Ingstrup Efterskole.

- Vi har jo løbende orienteret eleverne om udviklingen, så de tog det egentlig superfint, da vi oplyste dem om, at vi skulle lukke ned. Men Det var lidt hårdt, da det gik op for dem, at de ikke kan se hinanden i et stykke tid, fortæller hun.

Da der var styr på afhentningen af de sidste elever torsdag, mødtes lærerne for at finde ud af, hvordan undervisningen til eleverne - på 9. og 10. klassetrin - skal tackles de næste par uger: Der er nemlig fortsat både pensum og eksaminer i kalenderen, selv om corona har sat landet på den anden ende.

- Vi kommer til at sende lektier og opgaver ud digitalt til eleverne. Jeg vil tro, at lærerne skal have et timetal på cirka 20 de næste par uger - og så giver vi den en ekstra skalle, når eleverne kommer tilbage, så vi når gennem det hele, lyder det.

Svada til hamstring

På Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i Hjørring regnede forstander Jens Beermann også med at have ryddet hele skolen i løbet af torsdagen - med elever fra Thailand, Grønland og Schweiz var det dog nødvendigt at finde værtsfamilier og andre løsninger for at nå helt i mål.

- De fleste af vores elever skal til afgangsprøve i maj, og det vil vi forsøge at klæde dem på til, siger forstanderen med henvisning til, at der skal bruges IT og fortsat laves skole-opgaver på afstand i den kommende tid.

Det ville ikke overraske forstanderen, hvis nedlukningen forlænges, så eleverne først kommer tilbage efter påske - Jens Beermann mener dog, at efterskolerne har gode kort på hånden i forhold til at indhente det forsømte, da man her i princippet kan terpe både aftner og weekend, hvis det bliver nødvendigt.

Selve corona-udbruddet kalder i øvrigt på en opførsel, der flugter med, hvad efterskolerne forsøger at lære deres elever, lyder det fra Jens Beermann.

- Som det er blevet sagt: Nu skal vi stå samme ved ikke at samles. At gå på efterskole betyder, at det ikke kun handler om ”mig” - og dannelse er, at man også opfører sig ordentligt i pressede situationer - og jeg er ret sikker på, at de billeder vi så onsdag aften af folk, der hamstrede varer i supermarkederne ... de folk har garanteret ikke gået på en efterskole!, lyder svadaen.

Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole har 125 elever.

15 overnattede

Et andet sted i Vendsyssel - på Hørby Efterskole - kunne man oplyse på kontoret, at langt de fleste af de i alt 110 elever blev hentet onsdag aften. Kun 15 overnattede og forsvandt drypvis hen ad formiddagen torsdag; enkelte havde fået kørelejlighed med personale på stedet, da forældrene kunne have svært ved at hente dem.