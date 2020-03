Efterskole i Vendsyssel betaler 400.000 kroner for at få eleverne hjem fra Afrika

HORNE:Da statsministeren fredag aften bekendtgjorde, at Danmarks grænser skulle lukkes fra lørdag middag for at inddæmme corona-smittefaren, sank forstanderen på Horne Efterskole lige en ekstra gang: 7. marts havde skolen nemlig sendt skolens såkaldte xplorer-hold - 37 elever og tre lærere - til Tanzania, hvor de blandt andet skulle besøge en kostskole.

Nu skulle eleverne pludselig retur to uger før tid - men det var lettere sagt end gjort.

- Vi forsøgte at ombooke billetterne selv. Men der var begrænsinger på, hvor mange billetter vi kunne købe til hver enkelt afgang - og vi skulle jo sørge for, at der var mindst en lærer med de fly, eleverne skulle med, fortæller forstanderen for Horne Efterskole, Mogens Jensen.

Andre blev i Danmark

Mens man forsøgte at løse problemet med flybilletterne, satte elever og lærere sig ud i en bus lørdag morgen med kurs mod Kilimanjaro International Airport - undervejs blev bussen i øvrigt blokeret af en oversvømmelse, så den måtte ud på en omvej.

Men destinationen blev nået - og mandag aften lykkedes det så efterskolen, med hjælp fra firmaet Unitas Rejser, som man tidligere har samarbejdet med, at få billetter.

Tirsdag eftermiddag var kursen planlagt til at blive sat mod København over Doha med Qatar Airways.

Oprindeligt var der bestilt returbilletter via Momondo til 6500 kroner stykket. Enkeltbilletterne fra Tanzania koster nu 10.500 kroner.

- Det koster 400.000 kroner at få elever og lærere hjem. Men vi har været i kontakt med vores forsikringsselskab, der dækker, lyder det fra forstanderen.

Eleverne ventes at ankomme til København onsdag morgen - og Horne Efterskole onsdag eftermiddag, hvorefter de tager videre hjem, som resten af landets efterskoleelever.

- Det har været nogle vilde dage konstaterer Mogens Jensen.

Resten af skolens elever skulle også have været på andre udlandsture, men i takt med, at corona-risikoen voksede i disse lande, blev turene henlagt til danske destinationer.

Fortryder ikke

Mogens Jensen fortæller, at elever og lærere har taget situationen rigtigt fint.

- Men der har selvfølgelig været forældre, der er bekymrede. Det kan være svært at holde sig i ro, når vi vil have løst noget, vi ikke selv kan handle på, som forstanderen siger.

Efterskolen har booket en bus hos Hirtshals Turistfart, der henter eleverne i CPH.

- Og der er frisksmurte sandwiches med fra skolens køkken, garanterer forstanderen

Mogens Jensen fortryder ikke, at skolen sendte eleverne afsted til Tanzania.

- Nej, det så jo ud til, at de skulle have haft tre, gode uger dernede. Jeg ville gøre det samme igen, slår han fast.

Muhammed-krise

Under overskriften ”En rejse ud i verden og ind i dig selv” har efterskolen siden 2006 sendt elever til det afrikanske kontinent på linjen horneXplorer.

Og det er ikke første gang, at udefra kommende begivenheder skruer lidt op for spændings-niveauet. Man havde eksempelvis sendt sit første horneXplorer-hold nogenside til det delvist muslimske land Nigeria, da Muhammed-krisen brød ud i lys lue i 2006.