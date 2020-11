Efterskole sender alle elever hjem efter positiv coronatest

De 133 elever på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i Hjørring er tirsdag eftermiddag på vej hjem.

En positiv coronatest hos en af skolens elever har udløst beredskabsplanen, og det betyder, at alle elever og 30 ansatte straks sendes hjem, indtil de har fået foretaget to coronatest med to dages mellemrum.

- Det vigtigste er, at vi nu overholder retningslinjerne, Tirsdag eftermiddag bliver eleverne hentet af deres forældre og det foregår stille og roligt og med stor forståelse fra forældrenes side, fortæller forstander, Jens Beermann.

Han forventer, at corona-alarmen forholdsvis hurtigt kan afblæses, så skolen kan vende tilbage til en normal hverdag i næste uge. Indtil da vil skolen arrangere digital fjernundervisning.

- Med den dagligdag vi har, kan vi ikke nøjes med at sende dele af skolen hjem, fortæller Jens Beermann.

Halvorsminde Efterskole har også udenlandske elever, men de fleste har en dansk kontaktfamilie.