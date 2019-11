Efterskoleelever fra Horne samler rekordbeløb ind til hjemløse

HORNE: Eleverne på Horne Efterskole syd for Hirtshals har fem år i træk samlet ind til hjemløse gennem projekt HorneHjælp, som støtter Hus Forbis arbejde for udsatte. I år bliver det et rekordbeløb ikke mindst fordi Mick Øgendahl gav et gratis show i Hirtshals Idrætscenter 26. oktober i for Hornehjælp2019.

- Normalt samler vi omkring 175.000 kroner ind, men i år håber vi at passere 400.000 kroner. Alle penge går ubeskåret til Hus Forbi, siger Horne Efterskoles forstander, Mogens Dalager Jensen.

- Alene Mick Øgendahl-showet med 850 udsolgte pladser gav omkring 250.000 kroner. Mick Øgendahl tilbød Hus forbi et gratis show og Hus Forbi sekretariatet sendte ham til Hirtshals som tilknytning til vores Hornehjælp. Det er vi glade for.

Hornehjælp 2019 blev afsluttet i weekenden blandt andet med marked på Efterskolen. Foto: Martin Damgård

I weekenden fejrede efterskolen afslutningen på dette års ugelange HorneHjælp med et væld af arrangementer på skolen. Her gik interesserede på jagt efter gode ting på markedet, nød en elevmusical og deltog i fiskeauktion og fiskebuffet.

Ved ugens start forrige mandag solgte eleverne 700 burgere og dagen efter nød 80 gæster en fem retters gourmetmenu på Restaurant Abstrakt på Sydvestkajen i Hirtshals. Pengebeløbet fra middagen var alt andet end abstrakt: 56.000 særdeles konkrete kroner.

- Det er nok ikke så tit, at man synger fællessang til en fem retters menu på en restaurant, men det gjorde gæsterne, siger Mogens Dalager Jensen.

Hornehjælp 2019 arrangerede marked på Horne Efterskole. Foto: Martin Damgård

Abstrakt lagde lokaler og kokkeekspertise til uden beregning og fik hjælp af elever fra Horne Efterskole.

Onsdag i sidste uge var efterskolens elever og personale på Cafe Parasollen i Aalborg, hvor de lavede dagens menu til 200 sammen med cafeens personale.

Fredag arbejdede 70 elever ude hos virksomhederne i projekt Giv en Dag, hvilket også skæppede i kassen til de hjemløse.

Alle leverandører har givet råvarerne kvit og frit til støtte for projektet, oplyser Mogens Dalager Jensen.

Man kan snuble i livet

Horne Efterskole er glade for at kunne hjælpe nogle af samfundets mest udsatte, men betragter det også som en dannelsesopgave at lære unge mennesker, hvordan samfundet ser ud nedefra og op.

- I september havde skolen besøg af en hjemløs og vi var i København i uge 41 og besøge hjemløse. Når de unge kommer hjem fra København, kan de næsten sætte ansigt på dem, de samler ind til under HorneHjælp, siger Mogens Dalager Jensen.

- De opdager, at ingen ønsker at blive hjemløs og de opdager, at man kan snuble i livet, siger Mogens Dalager Jensen.

- Vi mener, at det er skolens opgave at vise verden frem og give eleverne en forståelse for samfundssind. Vi vil gerne have en profil som en dannelsesskole og være med til at understøtte velfærdssamfundet, siger Mogens Dalager Jensen.