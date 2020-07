Eftersøgning: 71-årig dement kvinde stod af tog i Hjørring

HJØRRING:Den 71-årige Astrid Palsson, der ikke har ladet høre fra sig eller været i kontakt med sin familie siden lørdag middag, har lørdag ved middagstid taget toget fra Hirtshals og er steget af toget i Hjørring.

Det oplyser vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

- Vi har sammen med folk fra DSB/Banedanmark, der har med deres overvågningssystemer at gøre, fundet hende på videooverågning, da hun steg af toget fra Hirtshals på Hjørring Station klokken 12.50 lørdag over middag. Derfra har vi lige nu ingen spor efter hende, fortæller vagtchefen.

Politiet vil fortsætte gennemsynet af overvågningsvideo fra Hjørring Station for at se, om kvinden skulle være steget på et andet tog senere.

- Derfor vil vi meget gerne høre fra togpassagerer, der måtte have set kvinden. Det være sig i et hvilket som helst tog i det nordjyske lørdag eftermiddag. Det kan jo være, hun er steget på et nyt tog i en helt ny retning, og så hjælper det os ikke så meget, at vi ved hun har været i Hjørring, forklarer Torben Larsen.

Astrid Palsson beskrives som cirka 160 centimeter høj, kraftig af bygning med langt mørkebrunt hår. Hun var, da hun gik fra sit hjem lørdag ved middagstid, iført en grøn fleece jakke og sort nederdel.

Politiet tager nu det udgangspunkt, at hun kan være i Hjørring. Derfor vil der mandag i aftentimerne være politi med hunde, der søger i området omkring Hjørring Station.

- Er hun blevet i Hjørring, så opfordrer vi også folk i Hjørringområdet til at holde udkig efter den 71-årige kvinde og kigge i haver eller garager eller skure, hvor hun kunne have søgt hen, siger Torben Larsen.

Folk, der har noget til sagen, kan kontakte politiet på telefon 1-1-4.