Eftersøgning af mystisk objekt

HJØRRING: Et par timers eftersøgning måtte Nordjyllands Politi onsdag eftermiddag opgive at finde et fly eller et lignende objekt, som muligvis styrtede ned i Hjørring. Anmeldelsen kom fra en mor, hvis søn havde observeret et flylignende objekt opføre sig mærkeligt på himlen, hvorefter det tilsyneladende styrtede ned.

- Det var en 10-årig dreng, som bemærkede et fly eller et lignende objekt med en lyskegle. Det fløj henover markerne vest for Herregårdsparken i Hjørring. Han syntes, at objektet opførte sig underligt og beslutter sig derfor for at tage et billede. Men inden han nåede at tage billedet, så fortsatte objektet lodret ned mod jorden, hvor drengen mistede det af syne på grund af noget bevoksning. På det billede, som han fik taget, kan man se noget damp eller røg på det sted, hvor objektet skulle være faldet ned, forklarer politiassistent Michael Karstenskov fra Lokalpoliti i Hjørring.

Sagen uopklaret

Nordjyllands Politi får klokken 15.32 en anmeldelse om sagen, og er par patruljer kører ud til området for at lede efter det mulige nedstyrtede fly.

- Vi tager den slags meget alvorligt, påpeger politiassistenten.

Både Sindal Lufthavn og Aalborg Lufthavn bliver involveret i eftersøgningen, men der savnes ikke umiddelbart noget fly. Politiet undersøger også private flyejere, men heller ikke nogle af dem mangler et fly.

- I Aalborg havde forsvaret et Challenger observeringsfly i luften, og det blev så sendt til Hjørring, hvor det fløj henover området.

- Men vi fandt ikke noget. Vi har tænkt på, om det kunne være en drone, men vi ved det ikke, konstaterer Michael Karstenskov.