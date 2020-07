Eftersøgning på havet indstillet

TORNBY:Mandag aften ved 20.30-tiden blev der sat gang i en redningsaktion ud for Tornby Strand - syd for Hirtshals. Men godt en time senere blev den afblæst. Det oplyser Forsvarskommandoen.

Aktionen blev indledt, fordi to personer havde oplyst, at de havde set en livløs person i vandet. En båd fra redningsstationen i Hirtshals blev sendt på vandet, og fire mand fra Nordjyllands Beredskab afsøgte stranden. Men der blev ikke fundet nogen, og der har heller ikke været melding om, at en person skulle være savnet. Til gengæld blev der fundet ting i vandet, som kunne have været årsag til anmeldelsen.

Derfor blev eftersøgningen indstillet efter aftale med Nordjyllands Politi.