Ejer af plejefirma efter millionnederlag: - Det er som om, tæppet under fødderne pludselig bliver trukket væk

VENDSYSSEL:Ejeren og direktøren for plejefirmaet Blæksprutten - Vibeke Haaning - er direkte rystet over udsigten til at skulle tilbagebetale et millionbeløb til Brønderslev Kommune.

- Det er ikke en af de dage, hvor vi åbner en flaske champagne, lyder det sarkastisk fra Vibeke Haaning, der oprindeligt stiftede Hjørring-virksomheden i 1993.

Hun havde drømt om at få 17 millioner kroner mere i erstatning oveni de fem millioner kroner, hun fik efter en dom i Vestre Landsret i 2021, hvor hun fik medhold.

Men Højesteret besluttede mandag, at kommunen overhovedet ikke skulle betale en krone i erstatning, og at Brønderslev Kommune havde krav på at få de penge tilbage, som kommunen udbetalte efter landsretsafgørelsen.

Sagen handler om, hvorvidt Brønderslev Kommune gennem fem år har underbetalt Blæksprutten for arbejdet med at yde hjemmepleje til kommunens borgere. Det mente Vestre landsret var tilfældet - og tilkendte derfor Blæksprutten en millionerstatning.

Men Højesteret har altså vurderet, at Brønderslev Kommune ikke bør yde en erstatning - selv om kommunen faktisk i forbindelse med sagen har optrådt ansvarspådragende. Resultatet af det hele er, at Blæksprutten skal betale cirka 6,3 millioner kroner tilbage til Brønderslev Kommune.

- Det helt vildt mærkeligt at føle, at man kan dokumentere overfor en kommune, at de ikke forstår loven rigtigt - og samtidig får det ingen konsekvenser. Vi har et retssamfund, som man troede, man kunne stole på - det er som om, tæppet under fødderne pludselig bliver trukket væk. Så jeg skal lige genfinde fodfæstet, siger Vibeke Haaning og tilføjer:

- Jeg havde ikke forestillet mig, at det ville ende sådan her. Vi vinder på det principielle, og det står klart, at kommunen ikke har beregnet prisen korrekt - ligesom det også blev fastslået i landsretten. Men at det så ikke har en konsekvens for kommunen kan undre mig vildt og inderligt, siger Vibeke Haaning.

- Jeg forstår det ikke, men jeg kan ingenting gøre, når Højesteret har talt. Jeg mener, at jeg har haft de bedste advokater med mig, og jeg mener, at vi har belyst sagen rigtigt, men jeg må bare tage det til efterretning. Men lige præcis, hvordan jeg tager det til efterretning, det kan jeg ikke sige i dag.

Trist for det frie valg

Forbløffelsen er også stor hos direktør for branche- og arbejdsgiverforeningen KA Pleje Karsten Høgild.

- Jeg er højst overrasket. Den afgørelse i Højesteret havde jeg slet ikke set komme efter vi fik medhold i Vestre Landsret. Højesteret har sagt, at det er i orden, at kommuner foretager et sagligt skøn.

Han er trist på vegne af de ældre, og deres mulighed for fortsat frit at kunne vælge mellem kommunal eller privat leverandør af hjemmepleje.

- I forvejen er antallet af private leverandører halveret de seneste fem år, og når kommunerne nu selv kan sætte prisen uden, at vi kan få præcist at vide, hvordan de udregner deres omkostninger, så kan det være svært at se, hvordan de private firmaer kan tjene penge på pleje fremover.

KA Pleje har sat fire andre retssager på standby til dommen i Højesteret var afsagt. En af retssagerne er på vegne af Jysk Hjemmepleje, der har stævnet Rebild kommune ved Retten i Aalborg for et krav på ca. 9,5 mio. kr. Holstebro, Herning og Haderslev er de andre tre kommuner, som de private leverandører vil kræve erstatning af. Eller det var planen indtil dommen i Højesteret.

- Jeg er målløs over Højesteret siger, at det er de private leverandører, der skal dokumentere, at der er sket fejl og de har lidt et tab, samtidig med at vi ikke kan få at vide fra kommunerne, hvordan de helt præcist fastsætter vores timepris. Men nu skal vi hjem og nærlæse dommen. Sagerne mod de forskellige kommunerne er jo ikke ens, og de skal ikke tro, at de fremover bare kan gøre, som de vil.

Skal tale med ejerne

Tilbage i 2018 solgte Vibeke Haaning knap halvdelen af Blæksprutten til koncernen Duos A/S, der har hovedsæde i København og er en af landets største velfærdsleverandører.

Frem til og med 2020 har der været konstante millionunderskud i Blæksprutten, men det er dog sket med en accept i ejergruppen, fordi man har haft en tro på fremtiden.

- Nu er jeg nødt til at tale med ejerne (Duos A/S, red.), for jeg har jo solgt en del af virksomheden for at have likviditet til at holde driften ved lige. Jeg håber, at ejerne har lyst til at hjælpe med yderligere penge, men jeg skal have talt med dem for at finde ud af, hvordan vi kommer videre herfra. Men det er smertefuldt lige nu, siger Vibeke Haaning. der dog alligevel understreger, at der ikke er grund til nervøsitet for virksomhedens fremtid på baggrund af dommen fra Højesteret.

- De penge, vi vandt i landsretten, skal vi af med igen. Og dem har vi til at betale tilbage med.

Så der er ikke nogen risiko for virksomheden i det her?

- Det kan jeg ikke se lige nu, siger Vibeke Haaning.

- Det gør selvfølgelig ondt, at vi kommer til at mangle de her penge. Men jeg har likviditet til at drive virksomheden videre - så mine medarbejdere skal ikke føle sig truet. Jeg tror stadigvæk på, at vi kan drive en sund forretning, siger hun.