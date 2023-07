Ejeren af berømt hotel er død

Den mangeårige ejer af Brøndums Hotel i Skagen, Bendt Fredberg Jensen, er død. Det meddeler hotellets direktør, Emil Hauge, på hotellets hjemmeside.

Bendt Fredberg har siden 1977 ejet hotellet og har gennem de 46 år gjort det til sin livsopgave at bevare historien, ånden og kulturarven bag Brøndums Hotel.

Igennem sit mangeårige virke satte han sit præg på Skagen - altid med vægt på historien og vigtigheden af at bevare det særlige, der hviler over hotellet og omgivelserne i bydelen Østerby.

"Han var ofte i byen og skabte sig igennem årene en stor omgangskreds af kolleger, venner og forretningsforbindelser, der værdsatte hans altid store virketrang og gode humør", skriver Emil Hauge.

Bendt Fredberg selv, der i sit arbejdsliv var statsautoriseret revisor, har flere gange understreget, at han ikke købte hotellet med hjernen, men med hjertet.

- Jeg har en veneration for gamle ting, bygninger og historie. Historien skal fastholdes i en verden, hvor alt forandres. Jeg er den gammeldags type, der vil bevare, for vi har alle brug for historien, har han tidligere forklaret.

Da Bendt Fredberg, der forvejen ejede Molskro, købte hotellet, var det noget slidt og gav et årligt underskud på 300.000 kroner.

Topkok sender en tak

Topkokken på Ruths Hotel, Jack Cramer, er blandt dem, der er berørte af dødsfaldet.

Jack Cramer har tidligere været ansat på Brøndums Hotel, og på sin egen Facebookside sender Jack Cramer en dybtfølt tak til Bendt Fredberg.

"Du har betydet utroligt meget for mig. Du var den første, som betroede mig stillingen som køkkenchef og endda på et af Danmarks mest ikoniske badehoteller. En stilling jeg var meget stolt af, og som jeg prøvede at passe godt på efter dine og hotellets værdier".

Videre lyder fra Jack Cramer sådan her:

"Selvom du var revisor, og økonomi var en af dine allerstærkeste sider, var det meget vigtigere, at vi passede godt på hotellets klokkeklare traditioner og kæmpede for det klassiske. Verden har brug for mange flere som dig, og verden og den danske restaurantverden er helt sikkert blevet meget “fattigere” i viden, om at de klassiske dyder stadigvæk holder hele vejen. Man møder meget sjældent personer, som dig, men jeg er så uendelig taknemlig for dit venskab, og at jeg nåede at møde dig".

Bendt Fredberg sov stille ind 1. juli. Han blev 93 år.

Efter Bendt Fredbergs eget ønske vil hans begravelse foregå i stilhed, kun med deltagelse af de allernærmeste.