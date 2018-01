Eks-cheftræner ville have været sportschef

FODBOLD: Fortuna Hjørrings nu forhenværende cheftræner har i flere måneder gået med tanken om at kvitte trænergerningen. Det skyldes Brian Sørensens forretningseventyr Goal Station, som tilbyder unikke træningsfaciliteter til unge fodboldspillere.

- Der er en stigende efterspørgsel rundt omkring i verden og mulighed for at få nogle spændende investorer med om bord i USA. Derfor har jeg allerede før jul været i dialog med Fortuna omkring at få en anden rolle i klubben. Jeg ville gerne være sportschef, men det har vi ikke kunnet blive enige om konditionerne for, fortæller Brian Sørensen, der siden sommeren 2012 har været cheftræner i Hjørring.

Han og kæresten Camilla Kur rejser allerede mandag til USA for at præsentere Goal Station på en stor messe i Philadelphia.

- Tidligere har jeg fået lov af Fortuna til at rejse på nogle forretningsture i eksempelvis landskampspauserne, men ligegyldig hvor enige man er, vil der altid være nogen der snakker i krogene. Så det føles godt, at der nu er rene linjer og jeg kan forfølge det her job, siger Brian Sørensen.