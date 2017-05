Ekstræner: Jeg gjorde det godt

Joakim Mattsson er ikke bitter trods fyringen fra Vendsyssel FF

HJØRRING: Han overvintrede med Vendsyssel FF på andenpladsen i NordicBet Ligaen i fodbold, så cheftræner Joakim Mattsson lignede en ubetinget succes i Danmarks nordligste divisionsklub.

Alligevel blev han præsenteret for en fyreseddel, da nye investorer overtog tøjlerne og i stedet gjorde Erik Rasmussen til ny cheftræner efter nogle turbulente vintermåneder.

Fyringen er nu kommet på afstand, og Joakim Mattsson understreger, at han ikke er bitter, selvom han føler, at at gjorde en god indsats som cheftræner i Vendsyssel FF.

- Jeg afleverede et tophold, og jeg synes, jeg lykkedes på de parametre, jeg blev ansat på, så sportsligt gik det godt. Der er ikke noget, jeg fortryder. Derfor kan jeg også sige med overbevisning, at fyringen ikke gik mig ret meget på. For den skyldtes forhold, jeg ikke kunne gøre noget ved. De havde ret til at fyre mig. Jeg er på ingen måde bitter. Det ligger ikke til mig, siger Joakim Mattsson.

Han tilføjer dog, at han ikke forstår klubbens begrundelse for at fyringen, nemlig at Mattsson var for holdbaseret i sin tilgang til den daglige træning, mens Erik Rasmussen ønskede at fokusere mere på den enkelte spillers udvikling med salg for øje.

- Jeg tror bare, at Erik gerne ville være træner. Længere er den ikke i min optik. Men døden skal jo have en årsag, siger Joakim Mattsson.