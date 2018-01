Ekstreme lydbølger vækkede Hjørrings teenagere

HJØRRING: Elever på Hjørring Ungdomscenter, der blandt andet huser 10. klasse, og gæster fra andre, lokale folkeskoler har fået udvidet deres musikalske horisont.

Via ordningen Levende Musik i Skolen - LMS - har centret haft i alt tre koncerter mandag og tirsdag med Aphyxion, et dansk melodisk dødsmetal-band dannet i 2007.

Bandet har blandt andet varmet op for Metallica ved en koncert i Royal Arena i København. Og drengene fra Ribe havde skruet så højt op for volumenknappen, at alle fik udleveret ørepropper, inden koncertstart.

LMS skal medvirke til, at børn og unge møder levende musik, der beriger og bevæger, og som gennem oplevelse og engagement udvider deres musikalske univers.