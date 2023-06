Beboere i fare: El-bilbrand spredte sig til hus

HIRTSHALS:En el-bil brød natten til onsdag i brand, da den stod parkeret ved et hus på Thorsvej i det sydlige Hirtshals.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 00.22.

Ilden i el-bilen bredte sig til carporten og derfra videre til et hus, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Tre personer i huset kom selv ud i tide, men de havde indåndet en del røg og måtte til tjek på sygehus. De skulle ikke være kommet noget alvorligt til, ifølge politiet.

Huset blev totalt ødelagt af branden.

Brande i el-biler kan være besværlige at slukke, og brandfolkene måtte derfor have specialudstyr fra Aalborg for at få få bugt med flammerne. Bilen skulle i en vandcontainer før ilden gik ud.