Elev i 8. klasse smittet - klassen sendt hjem

HJØRRING:En elev i 8. klasse på Højene skole blev torsdag testet positiv for corona. Elevens klasse er blevet sendt hjem, men ingen lærere er sendt hjem.

Det oplyser, Michael Harritslev, skoledistriktsleder på Nordvestskolen, som Højene hører under.

- Vi fik beskeden torsdag og gik straks i gang med smitteopsporing. Det førte til, at vi måtte sende klassen hjem, men ingen lærere. Klassen har gruppearbejde og ingen lærere har haft så tæt kontakt, at vi skønner det nødvendigt at sende dem hjem, siger Michael Harritslev.

- Desuden havde eleven kun været på skolen i få timer under gruppearbejdet, så vi håber på, at det kan begrænse smitten, at vi kun sender klassen hjem.