Elev smittet på HF - klassen sendt hjem

HJØRRING:En elev er smittet på HF og VUC Hjørring på Skolevangen, hvilket fik skolen til at sende en underviser og elevens klasse hjem.

Det oplyser rektor Lene Yding.

- Vi har været i kontakt med sundhedsstyrelsen, som indskærpede, at man på ungdomsuddannelser ikke behøver at sende hele klassen hjem, men kan nøjes med at smitteopspore de personer som eleven har været i nærkontakt med og sende den gruppe hjem. Det vil vi gøre i fremtiden, siger Lene Yding.

Eleven og den hjemsendte klasse, som går på det almene HF, skal nu testes to gange. Ved første negative test må de vende tilbage til skolen. Lene Yding oplyser, at de hjemsendte elever løser opgaver hjemmefra i den tid, de skal holde sig væk fra skolen. Hun håber, at de vender tilbage til skolen i denne uge.