Elev smittet på skole i Hjørring: Klassekammerater skal ikke møde op i morgen

HJØRRING:En elev på Højene Skole i Hjørring er blevet konstateret smittet med corona-virus. Det fortæller skoledistriktsleder, Michael Harritslev, til NORDJYSKE.

- Vi har søndag modtaget en henvendelse fra en forældre, som fortæller, at der er en elev, som er konstateret smittet, siger han.

Forældrene til børnene i vedkommendes klasse har fået besked via AULA, og skolen har som en ekstra sikkerhedsforanstaltning valgt at ringe til samtlige forældre til elever i klassen.

- Da det er søndag aften, har vi valgt også at ringe rundt, så vi er sikre på, at der ikke er nogen fra klassen, der sender deres børn afsted i skole i morgen, siger Michael Harritslev og understreger.

- De skal blive hjemme.

Skolen modtog beskeden sidst på eftermiddagen søndag og da det ikke er første gang vidste ledelsen, hvordan der skulle reageres.

- Det er tredje eller fjerde gang, jeg har oplevet, at der har været et tilfælde af corona på en af vores skoler, så jeg får jo noget erfaring med det, siger Michael Harritslev.

Han beskriver selv situationen, som 'at trykke på corona-knappen', fordi han har en drejebog liggende i skuffen, som han tager op og følger.

- Først begynder vi at opspore, hvem eleven har været i nær kontakt med. Det er defineret, som værende dem, der går i elevens klasse i den her sammenhæng. Så kontakter vi forældrene til klassekammeraterne, så orienteres alle forældre til børn på skolen, så orienterer vi medarbejderne, og så venter jeg på, at få en sms fra jer, siger Michael Harritslev og henviser til NORDJYSKE.

Han beskriver situationen som rolig, og han kan også mærke forskel på nu og første gang skolen havde et tilfælde af corona-smitte.

- Det er jo en alvorlig sygdom, men fordi vi på skolen er blevet klar over, hvordan vi skal håndtere det, synes jeg, at der er kommet ro på. Det mærker jeg også, når jeg taler med forældrene, siger han.