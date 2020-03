Elever rejser hjem fra nordjyske højskoler, men nogle må blive

VRÅ/BRØNDERSLEV:På Vrå Højskole er de fleste af skolens 100 elever sendt hjem, eller nogle er taget med andre elever hjem.

- Vi har bla. to elever, som er blevet kærester, og de er taget hjem til den enes forældre. De havde vist ikke lige regnet med, at præsentationen skulle være lige nu, fortæller viceforstander Søren Ottzen.

Eleverne har generelt taget hjemsendelsen med fuld accept.

- Men selvfølgelig er de kede af det. Men vi har fra start gjort meget ud af at følge retningslinjerne om coronavirussen. Vi har opfordret dem til ikke at tage på unødige ture til fx. Hjørring og Aalborg, fortæller Søren Ottzen

Højskolen har aflyst arrangementer, så der ikke kommer besøg af større grupper gæster udefra.

15-20 elever bliver tilbage

Vrå Højskole kommer dog til at være i drift, for der er nogle elever, der ikke lige kan rejse hjem.

Der er elever fra Sydamerika, Grønland og Japan, hvor det vurderes, at det er mest forsvarligt, at de bliver på skolen.

- Vi har 5000 kvadratmeter og det er 15-20 elever, der formentlig bliver tilbage, så der er god plads, fortæller viceforstanderen.

Mange af eleverne har fået lidt lektier for, mens de er hjemme.

Også på Nordjyllands Idrætshøjskole er hjemrejsen i fuld gang. De 127 elever sendes hjem i foreløbig 14 dage.

- De fleste er selvfølgelig kede af at få afbrudt deres højskoleophold, men de har også en forståelse for, at det er en helt særlig situation, siger økonomichef, Marianne Mejlholm.

Højskolerne forventer at få en økonomisk kompensation fra Kulturministeriet.