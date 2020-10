Else har fået et ærestræ på Nørre Torv

HJØRRING:- Vi har længe sukket efter at få noget grønt tilbage!

Sådan lød det tirsdag eftermiddag fra Jens Abildgaard, formand for ejerforeningen I.P Jacobsens Gård i Hjørring.

Han og resten af beboerne har i årevis kun haft udsigt til stenbelægningen på Nørre Torv, efter elmesyge tog livet af træerne.

Men nu kan de lade blikket hvile på en stilk-eg, der netop er blevet plantet på torvet.

- Hyggelig, lille købstad

Det er Foreningen for By- og Landskabskultur (FBL), der står bag det nye træ - og det er et ærestræ, der er plantet til ære for Else Christensen, Hjørring.

Hun er tidligere indehaver af NC Bolighus i Jernbanegade, men var også i en årrække aktiv i FBL - hun tildeles træet ”for en energisk og vedholdende indsats gennem mange år i FBL, især med at forbedre Hjørrings facader og indfaldsveje og med at sikre arkitektonisk kvalitet i nybyggeriet. Desuden for sit personlige engagement i at fotodokumentere byens bygningsarv”, som der står i indstillingen.

Dagens hovedperson fik overrakt diplom og blomster ved den lille højtidelighed.

Else Christensen.

- Jeg synes, Hjørring er en hyggelig, lille købstad - og her, hvor vi står, er der jo gamle bygninger, der er velbevarede, lød skudsmålet fra Else Christensen.

Træet, der blev væk

FBL-Hjørring har genoptaget en tradition med at plante ærestræer for personer, der har gjort en særlig indsats inden for bygnings- eller landskabskulturen. Forleden fik Johannes Skov, tidligere kommunegartner i den forhenværende Hirtshals Kommune, et ærestræ, mens turen altså nu er kommet til Else Christensen.

Det er meningen, at der skal plantes ærestræ(er) hvert andet år - de år, hvor Hjørring Kommune ikke uddeler sin arkitekturpriser.

Der vankede både blomster og diplom.

Traditionen med ærestræer opstod i årene 1976-94, hvor nitten personer blev hædret med plantning af et træ. Af de nitten træer eksisterer de tre ikke længere, og et enkelt, som blev sat i en større plantning, kan man ikke finde. Men resten er der offentlig adgang til, og dem kan man læse om på websiden Træer i Hjørring