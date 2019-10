Emil, Camilla og Christoffer er vilde med efterskolelivet: Fællesskabet er det vigtigste

HALVORSMINDE:Eleverne på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole, der ligger lige uden for Hjørring, har kun gået der i et par måneder, men de har allerede knyttet tætte bånd. Blandt andre Christoffer, Camilla og Emil, der her fortæller om sammenholdet på Halvorsminde.

Christoffer Clausen, 14 år, profilfag: iværksætter og event

- Her er man jo sammen med sine venner hele tiden, så man får et meget tæt bånd, siger Christoffer. Foto: Bente Poder

Hvorfor ville du gerne på efterskole?

- I folkeskolen havde jeg det virkelig ikke godt. Jeg hadede hver eneste morgen, når jeg skulle af sted. Og så snakkede jeg med min familie om at tage på efterskole. Min papbror går her også, så det passede det jo fint.

Hvordan er det at gå på efterskole?

- Det er ti gange bedre end folkeskolen. Man har ikke nær så mange skoletimer – matematik, dansk, engelsk og så videre – og så er det sociale liv meget bedre, for man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Her er man jo sammen med sine venner hele tiden, så man får et meget tættere bånd.

Hvad skal du, når du er færdig på efterskolen?

- Det ved jeg faktisk ikke endnu. Overhovedet ikke. Men den del gør de også meget for heroppe – vi har for eksempel været på besøg hos Tech College i Aalborg, hvor vi prøvede en masse ting. Jeg ved ikke, hvad jeg vil, men det er noget, jeg håber, jeg finder ud af, mens jeg er her.

Hvad er din drøm?

- Jeg vil gerne være streamer – streame spil og have en masse seere. Det har jeg også prøvet lidt, men der blev jeg ikke ret stor. Det kunne jeg godt tænke mig, men det er svært at blive stor og få mange seere. Men det er nok min store drøm lige i øjeblikket.

Camilla Poulsen, 16 år, profilfag: care

- Det kan godt være lidt stressende at være sammen med folk hele tiden, for der er ikke meget privatliv. Men fordelen er, at man får tætte venskaber – og en masse minder, siger Camilla Poulsen. Foto: Bente Poder

Hvorfor ville du gerne på efterskole?

- Jeg var meget genert i folkeskolen, så jeg håber, at jeg kan blive lidt mere åben over for andre – og få nogle gode minder med herfra. Jeg har kun gået her i et par måneder, men jeg er allerede blevet bedre til at snakke med andre mennesker.

Hvordan er det at gå på efterskole?

- Det er meget lærerigt, og det er mere socialt her end i folkeskolen, fordi man sover sammen og er sammen døgnet rundt. Det kan godt være lidt stressende at være sammen med folk hele tiden, for der er ikke meget privatliv. Men fordelen er, at man får tætte venskaber – og en masse minder.

Hvad skal du, når du er færdig på efterskolen?

- Jeg overvejer at læse til SOSU-assistent, men jeg ved det ikke helt endnu.

Hvad er din drøm?

- På et tidspunkt vil jeg rigtig gerne arbejde i en vuggestue.

Emil Herrmann Meyer, 16 år, profilfag: eventpilot

- Det har været fantastisk at møde en masse nye mennesker. Man snakker med alle. Der er et stærkt sammenhold, og vi har det rigtig godt med hinanden, siger Emil Herrmann Meyer. Foto: Bente Poder

Hvorfor ville du gerne på efterskole?

- Da jeg var yngre, var jeg meget genert. Hvis jeg skulle præsentere noget, for eksempel, kunne jeg godt blive rigtig nervøs. Så jeg ville gerne ud af min comfortzone og blive lidt mere selvstændig – og der har det hjulpet at komme herop.

Hvordan er det at gå efterskole?

- Det har været fantastisk at møde en masse nye mennesker. Man snakker med alle. Der er et stærkt sammenhold, og vi har det rigtig godt med hinanden, og lærerne er meget imødekommende. Vi tilbringer stort set hele dagen sammen, så det giver også noget ekstra.

Hvad skal du, når du er færdig på efterskolen?

- Det ved jeg ikke med sikkerhed. Jeg valgte efterskolen for at finde ud af, hvad jeg vil næste år. Men jeg regner med en gymnasieuddannelse.

Hvad er din drøm?

- Hvis jeg virkelig skal drømme stort, vil jeg gerne være astronaut. Eller racerkører. Eller politimand ligesom min far.