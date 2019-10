Emma og Kamille knytter bånd på efterskolen: - Det skaber noget tryghed, at der er en, man kan snakke med, når det er svært

HALVORSMINDE:- Heroppe kan vi være os selv. Nedenunder kan vi godt være vilde og sammen med vennerne, men når vi kommer herop, kan vi være os selv, siger 16-årige Emma Heyst, og roomien, Kamille Jessen, nikker og tilføjer:

- Det skaber noget tryghed, at der er en, man kan snakke med, når det er svært, siger Kamille, der også er 16 år.

Værelset på Halvorsminde Efterskole, hvor de to piger begyndte i midten af august, udgør en sikker base, hvor de kan dele stort og småt. Lige fra den uskyldige hverdagssladder om dumme lærere og søde drenge til frustrationer på hjemmefronten.

- Hvis der for eksempel er problemer derhjemme, så snakker vi også om det. Vi er gode til også at snakke om de dårlige ting. Det er ikke, fordi den anden behøver at forstå alt. Nogle gange skal man bare lytte, siger Emma og tilføjer:

- Vi vil gerne lære hinanden sådan rigtigt at kende, så det ikke bare er overfladisk, siger hun.

Emma Heyst (tv.) og Kamille Jessen fra henholdsvis Tolne og Nørresundby bor sammen på Halvorsminde Efterskole. Foto: Bente Poder

Kamille er enig.

- Vi bor sammen, så det er også vigtigt, at vi forstår hinanden og kender hinandens grænser.

Hvis der for eksempel er problemer derhjemme, så snakker vi også om det. Vi er gode til også at snakke om de dårlige ting. Det er ikke, fordi den anden behøver at forstå alt. Nogle gange skal man bare lytte Emma Heyst, efterskoleelev

Plads til alvorlige snakke

Også roomieparret Rasmus Nielsen og Tristan Uhre-Olsen – begge 16 år – har allerede udviklet et tæt venskab.

- Vi er blevet gode venner, og vi har jo også mange af de samme interesser. Vi går begge to meget op i sport, og vi har samme profilfag (kultur og samfund, red.), fortæller Tristan.

De to drenge er enige med Emma og Kamille i, at det er vigtigt, at man også kan snakke mere alvorligt, når man er på tomandshånd med sin roomie.

- Det kan være, at der er en, man synes har opført sig dårligt overfor en. Så snakker vi om det. Eller hvis der er en, man har et godt øje til. Så kan det være, at den anden kan komme med et par gode råd, siger Tristan, der straks bakkes op af sin roomie.

- Man snakker mere og mere seriøst hen ad vejen. I begyndelsen snakkede vi ikke så meget, men nu forstår vi hinanden bedre og har fået et tættere venskab, siger Rasmus.

- Vi er blevet gode venner, og vi har jo også mange af de samme interesser. Vi går begge to meget op i sport, og vi har samme profilfag, siger 16-årige Tristan Uhre-Olsen (tv.). Til højre er det roomien, vennen og AaB-fanen, Rasmus Nielsen. Foto: Bente Poder

Et venskab, der dog var langsomt om at komme i gang, fortæller Tristan og husker tilbage på første dag på efterskolen - og første gang han mødte Rasmus.

- Jeg synes, det var mærkeligt. Jeg så ham der og tænkte: Nå, ham skal jeg bo med. I starten var det svært at vænne sig til at bo sammen med en, man slet ikke kendte. Og hvad nu hvis han snorkede og snakkede i søvne? Men det var jo også hyggeligt, siger Tristan og griner.